Владимир Путин подписал указ о призыве в 2025 году на военные сборы пребывающих в запасе. Документ касается совершеннолетних граждан России, преимущественно, мужчин. Сроки военных сборов для «запасников» в указе президента РФ Владимира Путина не оговариваются. Пребывающих в запасе направят на срочные курсы в разные силовые ведомства России. Их перечень указан в документе. Ознакомиться с ним можно ниже или на сайте Кремля. Обычно весенние сборы длятся не более месяца. Его участники вспоминают навыки обращения с оружием и узнают новые образцы вооружения.