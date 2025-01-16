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Posted 16 января, 18:22

Published 16 января, 18:22

Modified 16 января, 18:24

Updated 16 января, 18:24

Путин подписал указ о призыве

Путин подписал указ о призыве

16 января 2025, 18:22
Фото: kremlin.ru.
Сюжет
Мобилизация
Документ за визой главы государства, опубликованный в четверг, 16 января, касается совершеннолетних мужчин.

Владимир Путин подписал указ о призыве в 2025 году на военные сборы пребывающих в запасе. Документ касается совершеннолетних граждан России, преимущественно, мужчин. Сроки военных сборов для «запасников» в указе президента РФ Владимира Путина не оговариваются. Пребывающих в запасе направят на срочные курсы в разные силовые ведомства России. Их перечень указан в документе. Ознакомиться с ним можно ниже или на сайте Кремля. Обычно весенние сборы длятся не более месяца. Его участники вспоминают навыки обращения с оружием и узнают новые образцы вооружения.

Указ Путина про призыв январь 2025
Указ Путина про призыв январь 2025

Напомним, ранее в Государственной думе России говорили о проведении мобилизации на СВО. Так, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Алексей Журавлёв уверен, что России нужен мобилизационный резерв в случае атаки государства странами Евросоюза и участниками блока НАТО.

Вместе с этим глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никакой необходимости в новой мобилизации нет.

— Российские войска продвигаются «на десятках направлений», идёт приток тех, кто добровольно подписывает контракт с Минобороны, — отметил парламентарий.
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