Posted 16 января, 18:22
Published 16 января, 18:22
Modified 16 января, 18:24
Updated 16 января, 18:24
Владимир Путин подписал указ о призыве в 2025 году на военные сборы пребывающих в запасе. Документ касается совершеннолетних граждан России, преимущественно, мужчин. Сроки военных сборов для «запасников» в указе президента РФ Владимира Путина не оговариваются. Пребывающих в запасе направят на срочные курсы в разные силовые ведомства России. Их перечень указан в документе. Ознакомиться с ним можно ниже или на сайте Кремля. Обычно весенние сборы длятся не более месяца. Его участники вспоминают навыки обращения с оружием и узнают новые образцы вооружения.
Напомним, ранее в Государственной думе России говорили о проведении мобилизации на СВО. Так, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Алексей Журавлёв уверен, что России нужен мобилизационный резерв в случае атаки государства странами Евросоюза и участниками блока НАТО.
Вместе с этим глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никакой необходимости в новой мобилизации нет.
— Российские войска продвигаются «на десятках направлений», идёт приток тех, кто добровольно подписывает контракт с Минобороны, — отметил парламентарий.