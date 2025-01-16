Спасатели вырезали женщину из машины

Как сообщили сотрудники ведомства, в результате аварии пострадало шесть человек, среди них был шестилетний ребенок, а одного из взрослых экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные находятся под присмотром врачей в больнице. По предварительным данным, авария произошла из-за заноса Hyundai на скользкой дороге, расследование продолжается.