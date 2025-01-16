Спасатели вырезали женщину из машины

Posted 16 января, 11:54
Published 16 января, 11:54
Modified 16 января, 12:25
Updated 16 января, 12:25
На трассе «Бирск — Тастуба — Сатка» в Бирском районе столкнулись две легковушки — Hyundai Solaris и Daewoo Matiz. В результате столкновения женщина, находившаяся в машине Hyundai, оказалась заблокирована в автомобиле. Прибывшие на место сотрудники МЧС деблокировали двери, вытащив женщину и передав ее медикам.
Как сообщили сотрудники ведомства, в результате аварии пострадало шесть человек, среди них был шестилетний ребенок, а одного из взрослых экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные находятся под присмотром врачей в больнице. По предварительным данным, авария произошла из-за заноса Hyundai на скользкой дороге, расследование продолжается.
Как отметили сотрудники Госавтоинспекции Башкортостана, пострадавшему ребенку удалось избежать более тяжелых травм благодаря детскому автокреслу.