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Posted 16 января, 11:54

Published 16 января, 11:54

Modified 16 января, 12:25

Updated 16 января, 12:25

Шестеро человек пострадали в аварии в Башкирии

Спасатели вырезали женщину из машины

16 января 2025, 11:54
Фото: МЧС России.

Шестеро человек пострадали в аварии в Башкирии

Участникам аварии в Башкортостане потребовалась помощь сотрудников МЧС, сообщили в ведомстве в четверг, 16 января.

На трассе «Бирск — Тастуба — Сатка» в Бирском районе столкнулись две легковушки — Hyundai Solaris и Daewoo Matiz. В результате столкновения женщина, находившаяся в машине Hyundai, оказалась заблокирована в автомобиле. Прибывшие на место сотрудники МЧС деблокировали двери, вытащив женщину и передав ее медикам.

Как сообщили сотрудники ведомства, в результате аварии пострадало шесть человек, среди них был шестилетний ребенок, а одного из взрослых экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные находятся под присмотром врачей в больнице. По предварительным данным, авария произошла из-за заноса Hyundai на скользкой дороге, расследование продолжается.

Как отметили сотрудники Госавтоинспекции Башкортостана, пострадавшему ребенку удалось избежать более тяжелых травм благодаря детскому автокреслу.

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