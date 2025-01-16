Posted 16 января, 10:17
Published 16 января, 10:17
Modified 16 января, 18:59
Updated 16 января, 18:59
Алексей Журавлёв, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне, считает, что российским мужчинам следует быть готовыми к возможной новой мобилизации. Частичная мобилизация для специальной военной операции (СВО) была впервые объявлена в России осенью 2022 года.
По мнению Журавлёва, европейские страны разрабатывают стратегии для подготовки к конфликту с Россией. Возможная агрессия со стороны европейских государств может произойти в период между 2028 и 2029 годами. В связи с этим депутат настоятельно призывает к усилению оборонительных возможностей страны.
— Военкоматы должны работать в эффективном режиме, и мобилизационный резерв должен быть тщательно подготовлен, — подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
Алексей Александрович Журавлёв — российский политический и государственный деятель, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва. Лидер политической партии «Российские патриоты» и заместитель председателя партии «Родина». Также известен как теле- и радиоведущий.
Журавлев отметил, что в России сейчас имеется достаточно добровольцев, однако следует учитывать долгосрочные угрозы. По его словам, подготовка должна включать разработку эффективного мобилизационного резерва и надлежащее функционирование военкоматов.
Он подчеркнул, что Запад сам высказывает свои военные амбиции, поэтому Российской Федерации необходимо быть готовой к защите своей территории. Подобные вопросы нельзя игнорировать, поскольку они имеют непосредственное отношение к будущей безопасности страны, заключил депутат.
Ранее Журавлев указал на то, что заявления властей Польши и Литвы о претензиях на Калининград говорят о том, что в Варшаве и Вильнюсе забыли, кто освободил их от немецкой оккупации. Он выделил, что ни одна из этих стран не смогла бы получить «значительные территории Восточной Пруссии» без поддержки СССР. Журавлев добавил, что если руководства Прибалтики решат на вооруженный конфликт, то Россия готовится «гнать их обратно до Берлина, как это было в 1945 году».
Вновь появились разговоры о том, что в начале 2025 года может быть объявлена новая волна мобилизации. Однако в Кремле решительно опровергают эти слухи и заявляют, что планов по новому набору военнослужащих для участия в специальной военной операции нет.
По информации из некоторых телеграм-каналов и оценкам экспертов, которые работают с высшим командованием российской армии, в начале 2025 года может быть объявлена частичная мобилизация. Они считают, что это станет «неизбежным». Однако официальные лица утверждают, что на этот момент количество военнослужащих достаточно для выполнения задач в рамках специальной военной операции.