«Пора готовиться к мобилизации»: депутат Госдумы сделал неожиданное заявление

Ранее Журавлев указал на то, что заявления властей Польши и Литвы о претензиях на Калининград говорят о том, что в Варшаве и Вильнюсе забыли, кто освободил их от немецкой оккупации. Он выделил, что ни одна из этих стран не смогла бы получить «значительные территории Восточной Пруссии» без поддержки СССР. Журавлев добавил, что если руководства Прибалтики решат на вооруженный конфликт, то Россия готовится «гнать их обратно до Берлина, как это было в 1945 году».