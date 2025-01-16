Погода в Уфе резко изменится

Прогноз погоды в Уфе и Башкирии на пятницу, 17 января, от Башгидромета вселяет надежду на то, что крещенские купания в регионе пройдут в традиционном формате, а не на покрытом водой льду. Так, синоптики ожидают резкого понижения температуры. Крещенские морозы ударят в Башкортостане уже в ближайшую ночь.