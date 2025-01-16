Погода в Уфе резко изменится

Posted 16 января, 08:55
Published 16 января, 08:55
Modified 16 января, 08:57
Updated 16 января, 08:57
Прогноз погоды в Уфе и Башкирии на пятницу, 17 января, от Башгидромета вселяет надежду на то, что крещенские купания в регионе пройдут в традиционном формате, а не на покрытом водой льду. Так, синоптики ожидают резкого понижения температуры. Крещенские морозы ударят в Башкортостане уже в ближайшую ночь.
Как указано в прогнозе от Башгидромета, завтра в Башкирии будет облачно с кратковременными прояснениями. Снегопад закончится к утру. В темное время суток температура воздуха понизится до -13°С…-18°С, местами при прояснениях — и до -23°С. Днём воздух в регионе прогреется до -9°С…-14°С.
Погода в Уфе завтра, 17 января, будет облачной и без существенных осадков. Ночью в Уфе будет от -16°С до -18°С, днем ожидается от -10°С. до -12°С.
Напомним, ранее Mkset сообщал о том, какую погоду ждать в Уфе в феврале и когда в город приходит весна.