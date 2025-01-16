Пенсионер устроил массовую аварию в Уфе

Около 11 часов утра на улице Пархоменко в Уфе произошло настоящее «ледовое побоище» — в ДТП попало сразу пять автомобилей. «Киа Спортейдж» врезалась в «Хёндай Элантру», которую от удара откинуло в «Шкоду Рапид» и встречный «Рено Логан».