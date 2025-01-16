Пенсионер устроил массовую аварию в Уфе

Posted 16 января, 07:39
Published 16 января, 07:39
Modified 16 января, 09:10
Updated 16 января, 09:10
Около 11 часов утра на улице Пархоменко в Уфе произошло настоящее «ледовое побоище» — в ДТП попало сразу пять автомобилей. «Киа Спортейдж» врезалась в «Хёндай Элантру», которую от удара откинуло в «Шкоду Рапид» и встречный «Рено Логан».
«Элантру» выкинуло на обочину, а «Киа» продолжила движение, зацепив ещё один автомобиль — «Тойоту Камри». В конце концов «Спортейдж» съехал на обочину.
Как считают инспекторы, виной такого «танца» на льду стало плохое самочувствие 65-летнего водителя «Киа» — мужчину доставили в больницу. Пострадавших в массовой аварии, кроме как сильнейших повреждений у автомобилей, нет.
Ранее Mkset рассказал, что уже в 2025 году у уфимцев появится бесплатная альтернатива «Восточному выезду».