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Posted 16 января, 07:39

Published 16 января, 07:39

Modified 16 января, 09:10

Updated 16 января, 09:10

Пять автомобилей столкнулись в Уфе

Пенсионер устроил массовую аварию в Уфе

16 января 2025, 07:39
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

Пять автомобилей столкнулись в Уфе

Сразу пять легковых автомобилей столкнулись в Уфе утром четверга, 16 января.

Около 11 часов утра на улице Пархоменко в Уфе произошло настоящее «ледовое побоище» — в ДТП попало сразу пять автомобилей. «Киа Спортейдж» врезалась в «Хёндай Элантру», которую от удара откинуло в «Шкоду Рапид» и встречный «Рено Логан».

«Элантру» выкинуло на обочину, а «Киа» продолжила движение, зацепив ещё один автомобиль — «Тойоту Камри». В конце концов «Спортейдж» съехал на обочину.

Массовая авария в Уфе
Массовая авария в Уфе
Массовая авария в Уфе
Массовая авария в Уфе
Массовая авария в Уфе
Массовая авария в Уфе
Массовая авария в Уфе. Фото: Госавтоинспекция Уфы

Как считают инспекторы, виной такого «танца» на льду стало плохое самочувствие 65-летнего водителя «Киа» — мужчину доставили в больницу. Пострадавших в массовой аварии, кроме как сильнейших повреждений у автомобилей, нет.

Ранее Mkset рассказал, что уже в 2025 году у уфимцев появится бесплатная альтернатива «Восточному выезду».

Бесплатный въезд в Уфу завершат в 2025 году
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