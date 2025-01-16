Крещение-2025: в чем смысл праздника и окунания в прорубь

Posted 16 января, 13:34
Published 16 января, 13:34
Modified 16 января, 13:40
Updated 16 января, 13:40
Православные христиане в воскресенье, 19 января, отметят великий двунадесятый праздник — Крещение Господне или день Святого Богоявления.
По информации Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, в 2025 году планируют организацию купелей около 30 муниципальных образований в 65-ти местах купания.
О локациях всех Крещенских купелей в Уфе в MKset писали ранее:
Несмотря на аномально теплый январь, крещенские купания остаются неотъемлемой традицией православного праздника Крещение Господне. И многие жители Башкирии планируют окуниться в купель в праздник.
— Каждый год, уже более 20 лет, я езжу в ночь с 18 на 19 января окунуться в купели в Красноусольск. Такого заряда особой энергии жизни способна дать только святая вода и только в этот православный праздник, — рассказывает Дмитрий из деревни Осоргино, Уфимский район.
Однако не многие знают, что эта любимая народом традиция не имеет отношения к церкви и берет свои истоки еще в язычестве.
Традиция окунаться в прорубь — это не церковная традиция и не обряд, предписанный церковным уставом.
Служители церкви не запрещают верующим по собственной инициативе окунаться в прорубь, если этот поступок совершается как осознанное религиозное действие, соединяющее с событиями крещения Иисуса Христа в реке Иордан.
Поэтому прорубь в водоеме, созданная к празднику Крещения Господня для совершения обряда освящения воды, называется «иордань».
— Люди очень любят различные развлечения и гуляния. Новый год, Масленица и вот настоящая народная забава — купание в проруби на Крещение. С обязательным фото или видео на телефон, чтобы потом показать всем, какой ты возвышенный, правильный, религиозный. Хорошо потом еще замахнуть чего-то согревающего и выложить в сети. А то, что большинство не то что в церковь не зайдут, а даже креститься правильно не умеют — не важно, — комментирует Анастасия, прихожанка Богородско-уфимского храма.
Многие считают, что можно смыть с себя все грехи, искупавшись на Крещение. Особенно «трепетно» и запасливо в этот день относятся к святой воде.
— Забавно наблюдать, как люди, раз в год посещающие церковь, а именно на Крещение, с 5-ти литровыми и даже 19-ти литровами бутылями спешат запастись святой водой на год. Хочется спросить: что вы с ней будете делать? — Татьяна, прихожанка Богородско-уфимского храма.
Богоявленскую воду также называют агиасмой — с греческого «освящённое, святыня», что происходит от глагола агиазо — «освящать». Это обычная по своему происхождению и составу вода из водопровода, родника, колодца или других привычных источников, но освящённая в храме во время чина водоосвящения.
Особый чин водоосвящения совершается в храмах во время Навечерия Богоявления и в сам праздник Крещения Господня. Изначально святая вода использовалась в таинстве крещения.
Святая вода хранится верующими дома рядом с иконами и употребляется в случае нужды. Например, при болезни или просто по утрам натощак. Священнослужители отмечают, что главное — пить святую воду, благоговейно прочитав молитву.
Святая вода обязательно используется при освящении храмов и всех предметов, применяющихся в богослужении. Не обходятся без агиасмы и при освящении жилых домов, построек, автомобилей. Святой водой окропляют также во время крестных ходов и при молебнах.
Не нужно запасаться святой водой впрок и набирать ее в многолитровые емкости. Можно взять небольшое количество святой воды, а потом в течение года добавлять ее понемногу в простую воду.
Если она закончится, в храмах освященную воду можно взять в любое время.
Нельзя давать святую воду животным, выливать в раковину или канализацию. Запрещено использовать святыню во время гаданий и других языческих обрядов.
Утверждение о том, что для большей благодати необходимо взять воду из трех и более храмов — суеверие.
Если же святая вода «зацветет», то по церковным канонам она должна быть вылита в непопираемое место. К ним относят: сухой колодец при храме, проточная река, лес. Емкость, в которой хранилась святая вода, не должна использоваться в бытовом употреблении в дальнейшем.