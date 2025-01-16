Крещение-2025: в чем смысл праздника и окунания в прорубь

Богоявленскую воду также называют агиасмой — с греческого «освящённое, святыня», что происходит от глагола агиазо — «освящать». Это обычная по своему происхождению и составу вода из водопровода, родника, колодца или других привычных источников, но освящённая в храме во время чина водоосвящения.