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Posted 16 января, 13:34

Published 16 января, 13:34

Modified 16 января, 13:40

Updated 16 января, 13:40

Уфимцам объяснили смысл окунания в прорубь

Крещение-2025: в чем смысл праздника и окунания в прорубь

16 января 2025, 13:34
Фото: 1MI.

Уфимцам объяснили смысл окунания в прорубь

Купание на Крещение: что в действительности означает эта народная традиция, откуда она берет свое начало и какое отношение имеет к Русской Православной Церкви? Какие свойства и предназначение имеет святая вода? Разберемся в преддверии праздника.

Православные христиане в воскресенье, 19 января, отметят великий двунадесятый праздник — Крещение Господне или день Святого Богоявления.

По информации Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, в 2025 году планируют организацию купелей около 30 муниципальных образований в 65-ти местах купания.

О локациях всех Крещенских купелей в Уфе в MKset писали ранее:

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Что означает купание на Крещение?

Несмотря на аномально теплый январь, крещенские купания остаются неотъемлемой традицией православного праздника Крещение Господне. И многие жители Башкирии планируют окуниться в купель в праздник.

— Каждый год, уже более 20 лет, я езжу в ночь с 18 на 19 января окунуться в купели в Красноусольск. Такого заряда особой энергии жизни способна дать только святая вода и только в этот православный праздник, — рассказывает Дмитрий из деревни Осоргино, Уфимский район.

Однако не многие знают, что эта любимая народом традиция не имеет отношения к церкви и берет свои истоки еще в язычестве.

Традиция окунаться в прорубь — это не церковная традиция и не обряд, предписанный церковным уставом.

Купание в прорубе на Крещение не является церковной традицией.
Купание в прорубе на Крещение не является церковной традицией.. Фото: 1MI

Служители церкви не запрещают верующим по собственной инициативе окунаться в прорубь, если этот поступок совершается как осознанное религиозное действие, соединяющее с событиями крещения Иисуса Христа в реке Иордан.

Поэтому прорубь в водоеме, созданная к празднику Крещения Господня для совершения обряда освящения воды, называется «иордань».

Фото: 1MI
— Люди очень любят различные развлечения и гуляния. Новый год, Масленица и вот настоящая народная забава — купание в проруби на Крещение. С обязательным фото или видео на телефон, чтобы потом показать всем, какой ты возвышенный, правильный, религиозный. Хорошо потом еще замахнуть чего-то согревающего и выложить в сети. А то, что большинство не то что в церковь не зайдут, а даже креститься правильно не умеют — не важно, — комментирует Анастасия, прихожанка Богородско-уфимского храма.
Купание в Крещение — народная традиция
Купание в Крещение — народная традиция. Фото: 1MI

Какая вода считается святой?

Многие считают, что можно смыть с себя все грехи, искупавшись на Крещение. Особенно «трепетно» и запасливо в этот день относятся к святой воде.

— Забавно наблюдать, как люди, раз в год посещающие церковь, а именно на Крещение, с 5-ти литровыми и даже 19-ти литровами бутылями спешат запастись святой водой на год. Хочется спросить: что вы с ней будете делать? — Татьяна, прихожанка Богородско-уфимского храма.
Вода освященная на Крещении
Вода освященная на Крещении. Фото: 1MI

Что такое святая вода?

Богоявленскую воду также называют агиасмой — с греческого «освящённое, святыня», что происходит от глагола агиазо — «освящать». Это обычная по своему происхождению и составу вода из водопровода, родника, колодца или других привычных источников, но освящённая в храме во время чина водоосвящения.

Особый чин водоосвящения совершается в храмах во время Навечерия Богоявления и в сам праздник Крещения Господня. Изначально святая вода использовалась в таинстве крещения.

Какие свойства приписывают святой воде?

Святая вода хранится верующими дома рядом с иконами и употребляется в случае нужды. Например, при болезни или просто по утрам натощак. Священнослужители отмечают, что главное — пить святую воду, благоговейно прочитав молитву.

Святая вода обязательно используется при освящении храмов и всех предметов, применяющихся в богослужении. Не обходятся без агиасмы и при освящении жилых домов, построек, автомобилей. Святой водой окропляют также во время крестных ходов и при молебнах.

Что нельзя делать со святой водой?

Не нужно запасаться святой водой впрок и набирать ее в многолитровые емкости. Можно взять небольшое количество святой воды, а потом в течение года добавлять ее понемногу в простую воду.

Если она закончится, в храмах освященную воду можно взять в любое время.

Нельзя давать святую воду животным, выливать в раковину или канализацию. Запрещено использовать святыню во время гаданий и других языческих обрядов.

Утверждение о том, что для большей благодати необходимо взять воду из трех и более храмов — суеверие.

Если же святая вода «зацветет», то по церковным канонам она должна быть вылита в непопираемое место. К ним относят: сухой колодец при храме, проточная река, лес. Емкость, в которой хранилась святая вода, не должна использоваться в бытовом употреблении в дальнейшем.

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