Названы самые богатые люди Башкирии

Также в топ-3 вакансий вошли профессии токаря и фрезеровщика со средней зарплатой около ₽130 тысяч в месяц. Затем в рейтинге высокооплачиваемых вакансий идут каменщики с оплатой труда в ₽125 тыс и фасадчики — ₽123 тысячи.