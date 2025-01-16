Названы самые богатые люди Башкирии

Posted 16 января, 10:01
Published 16 января, 10:01
Modified 16 января, 10:25
Updated 16 января, 10:25
Эксперты названии самые прибыльные вакансии в Башкортостане за 2024 год. Самой высокооплачиваемой профессией оказалась должность водителя-дальнобойщика — оплата варьируются от ₽130 тыс до ₽250 тысяч в месяц. Размер зарплаты зависит от опыта, специфики перевозок и выбранного графика. Из «минусов» — вахтовый метод работы.
Также в топ-3 вакансий вошли профессии токаря и фрезеровщика со средней зарплатой около ₽130 тысяч в месяц. Затем в рейтинге высокооплачиваемых вакансий идут каменщики с оплатой труда в ₽125 тыс и фасадчики — ₽123 тысячи.
Неожиданно в топе оказались курьеры: в 2024 году их зарплаты выросли на 51% и составили около ₽121 тыс в месяц. Чуть более ₽100 тыс предлагают и плиточникам, штукатурам, бетонщикам и водителям самосвала.