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Posted 16 января, 10:01

Published 16 января, 10:01

Modified 16 января, 10:25

Updated 16 января, 10:25

Рейтинг самых дорогих профессий составили в Башкортостане

Названы самые богатые люди Башкирии

16 января 2025, 10:01
Фото: 1MI.

Рейтинг самых дорогих профессий составили в Башкортостане

Самой высокооплачиваемой профессией в Башкирией оказалась должность водителя-дальнобойщика, согласно данным портала Авито.работа, опубликованным в четверг, 16 января.

Эксперты названии самые прибыльные вакансии в Башкортостане за 2024 год. Самой высокооплачиваемой профессией оказалась должность водителя-дальнобойщика — оплата варьируются от ₽130 тыс до ₽250 тысяч в месяц. Размер зарплаты зависит от опыта, специфики перевозок и выбранного графика. Из «минусов» — вахтовый метод работы.

Также в топ-3 вакансий вошли профессии токаря и фрезеровщика со средней зарплатой около ₽130 тысяч в месяц. Затем в рейтинге высокооплачиваемых вакансий идут каменщики с оплатой труда в ₽125 тыс и фасадчики — ₽123 тысячи.

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Неожиданно в топе оказались курьеры: в 2024 году их зарплаты выросли на 51% и составили около ₽121 тыс в месяц. Чуть более ₽100 тыс предлагают и плиточникам, штукатурам, бетонщикам и водителям самосвала.

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