Ласки будет много — 10 самых любвеобильных пород кошек

Если вам нужна кошка, которая будет следовать за вами повсюду, как тень, рэгдолл — идеальный выбор. Эти питомцы известны своей привязанностью и любовью к людям. Рэгдоллы не боятся проявлять свою привязанность: они встречают хозяев у двери, играют с ними в различные игры и с удовольствием проводят время рядом. Эта порода особенно подходит для семей с детьми, так как они спокойны и терпимы к шумным компаниям.