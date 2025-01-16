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Posted 16 января, 10:00

Published 16 января, 10:00

Modified 16 января, 10:00

Updated 16 января, 10:00

Ласки будет много — 10 самых любвеобильных пород кошек

Ласки будет много — 10 самых любвеобильных пород кошек

16 января 2025, 10:00
Фото: Изображение Midjourney. Ласки будет много — 10 самых любвеобильных пород кошек
Вы хотите, чтобы кошка не просто жила с вами, но и дарила свою любовь, искренне радуясь каждому вашему возвращению домой? Откройте для себя десять пород, которые считаются одними из самых ласковых, готовых окружить вас вниманием и заботой, и создайте идеальные отношения с пушистым другом.

Многие считают кошек независимыми и малообщительными питомцами, но на самом деле существуют породы, которые воплощают нежность и привязанность. Если вы ищете кошку, которая будет с радостью сидеть на ваших коленях, мурлыкать рядом и сопровождать вас по дому, этот список — для вас. Эти ласковые пушистики не только завоюют ваше сердце, но и подарят вам массу приятных моментов.

1. Рэгдолл

Если вам нужна кошка, которая будет следовать за вами повсюду, как тень, рэгдолл — идеальный выбор. Эти питомцы известны своей привязанностью и любовью к людям. Рэгдоллы не боятся проявлять свою привязанность: они встречают хозяев у двери, играют с ними в различные игры и с удовольствием проводят время рядом. Эта порода особенно подходит для семей с детьми, так как они спокойны и терпимы к шумным компаниям.

Особенности породы:

  • Вес: от 4,5 до 9 кг
  • Шерсть: длинная и шелковистая, с характерными окрасами
  • Продолжительность жизни: 13-15 лет
Рэгдолл
Рэгдолл. Фото: Алекс Барлоу / Getty Images

2. Шотландская вислоухая

Шотландские вислоухие кошки — это не только необычный внешний вид с характерными загнутыми ушками, но и невероятная привязанность к своим хозяевам. Эти кошки не любят оставаться одни и всегда с радостью будут сопровождать вас по дому. Они часто ищут внимания, мурлыкают и наслаждаются поглаживаниями. Благодаря своему мягкому и дружелюбному характеру, шотландские вислоухие кошки идеально подходят для людей, которым нужны не только домашние питомцы, но и верные друзья.

Особенности породы:

  • Вес: от 2,5 до 5 кг
  • Шерсть: короткая или полудлинная, разнообразные окрасы
  • Продолжительность жизни: 11-14 лет
Шотландская вислоухая
Шотландская вислоухая. Фото: Брайан Ласби / Getty Images

3. Сфинкс

Несмотря на отсутствие шерсти, кошки породы сфинкс — это одни из самых ласковых и теплых питомцев. Они невероятно социальны и любят находиться рядом с людьми, часто прижимаясь к ним, чтобы согреться. Эти кошки обожают внимание и готовы дарить его в ответ, мурлыкая и ластясь. Сфинксы не только прекрасные компаньоны, но и очень умные питомцы, которые быстро привязываются к хозяевам.

Особенности породы:

  • Вес: от 2,5 до 5,5 кг
  • Шерсть: отсутствует, кожа бархатистая
  • Продолжительность жизни: 9-15 лет
Сфинкс
Сфинкс. Фото: Каван Изображения / Getty Images

4. Мейн-кун

Одна из самых крупных пород кошек, но их размер не мешает им быть нежными и ласковыми. Эти кошки дружелюбны и любят проводить время в компании людей. Они не боятся участия в домашних делах, будь то игры с детьми или просто сидение рядом на диване. Мейн-куны — настоящие собачьи кошки, которые обожают внимание и не откажутся от дружеского общения.

Особенности породы:

  • Вес: от 4,5 до 8 кг
  • Шерсть: длинная и густая
  • Продолжительность жизни: 9-15 лет
Мейн-кун
Мейн-кун. Фото: Александра Юрсова / Getty Images

5. Персидская кошка

Кошки с мягким, спокойным характером, которые предпочитают уютные моменты рядом с хозяевами. Они известны своей ленивостью и не любят сильно активничать, предпочитая лежать на мягких поверхностях и наслаждаться вниманием владельцев. Персы обожают поглаживания и массирование, а их спокойная натура делает их отличными питомцами для тех, кто ценит тишину и комфорт.

Особенности породы:

  • Вес: от 3,5 до 5,5 кг
  • Шерсть: длинная и густая
  • Продолжительность жизни: 10-17 лет
Персидская кошка
Персидская кошка. Фото: Рафа Элиас / Getty Images

6. Сиамская кошка

Одна из самых разговорчивых пород. Эти кошки любят общаться и привязываются к своим хозяевам. Сиамцы известны своим активным поведением и желанием быть в центре внимания. Они будут следовать за вами по дому, «рассказывая» вам обо всех своих впечатлениях. Сиамцы идеально подходят для людей, которые любят болтать с питомцем и не против провести время, обсуждая важные события дня.

Особенности породы:

  • Вес: от 2,5 до 5,5 кг
  • Шерсть: короткая, гладкая, часто с темными отметинами
  • Продолжительность жизни: 8-12 лет
Сиамская кошка
Сиамская кошка. Фото: Лора Дрейк / Getty Images

7. Бомбей

Редкая порода, которая имеет не только экзотическую внешность, но и невероятно ласковый характер. Эти кошки с густой черной шерстью и яркими медными глазами идеально подходят для тех, кто ищет общительного и верного друга. Бомбеям нравится, когда их гладят и уделяют внимание. Они быстро привязываются к своему хозяину и готовы проводить время рядом, мурлыча от удовольствия.

Особенности породы:

  • Вес: от 2,5 до 5 кг
  • Шерсть: короткая, черная
  • Продолжительность жизни: 15-20 лет
Бомбей
Бомбей. Фото: Ed-Ni-Photo / Getty Images

8. Тонкинская кошка

Тонкинская кошка — это смесь сиамской и бирманской пород, что делает её невероятно ласковой и активной. Тонксы обожают общение, играют с детьми и любят участвовать в любых семейных мероприятиях. Эти кошки могут стать настоящими спутниками для тех, кто хочет не только уютного питомца, но и активного компаньона для игр и приключений.

Особенности породы:

  • Вес: от 3 до 6 кг
  • Шерсть: короткая и блестящая
  • Продолжительность жизни: 13-18 лет
Тонкинская кошка
Тонкинская кошка. Фото: игорькорович / Getty Images

9. Американская короткошерстная

Американская короткошерстная кошка — это отличный выбор для тех, кто ищет ласкового и ненавязчивого питомца. Эти кошки легко адаптируются к любому типу дома, дружелюбны и всегда будут рядом, чтобы подарить тепло и внимание. Они любят сидеть на коленях хозяев и часто мурлыкают от удовольствия, находясь в их компании.

Особенности породы:

  • Вес: от 3 до 7 кг
  • Шерсть: короткая и густая
  • Продолжительность жизни: 15-20 лет
Американская короткошерстная
Американская короткошерстная. Фото: skaman306 / Getty Images

10. Бирманская кошка

Настоящие красавцы, которые привлекают внимание не только своей внешностью, но и характером. Эти кошки обожают общение с людьми, легко адаптируются к жизни в любой семье и любят играть с детьми и другими питомцами. Бирманцы обладают не только привлекательной внешностью, но и невероятно ласковым характером.

Особенности породы:

  • Вес: от 4 до 5,5 кг
  • Шерсть: длинная, шелковистая
  • Продолжительность жизни: 13-15 лет
Бирманская кошка
Бирманская кошка. Фото: Нико Де Паскуале / Getty Images
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