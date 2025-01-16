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Posted 16 января, 10:07

Published 16 января, 10:07

Modified 16 января, 10:24

Updated 16 января, 10:24

В Уфе сократили число крещенских купелей

Крещенских купелей в Уфе будет меньше обычного

16 января 2025, 10:07
Фото: 1MI.

В Уфе сократили число крещенских купелей

В 2025 году в столице Башкирии верующим придется потрудиться, чтобы найти место для крещенских купаний, так как количество купелей уменьшилось, сообщает в четверг, 16 января, УГЗ Уфы.

Если в 2024 году уфимцы могли выбирать из множества мест для омовения в Крещение, то в 2025 году ситуация изменится. В столице Башкортостана оборудуют всего шесть купелей. Причем, в некоторых районах города произошли изменения. Так, в Кировском районе иордань вовсе не откроют из-за отсутствия льда. А в Ленинском районе место для купания перенесли — из Нижегородки в микрорайон Затон.

Теперь о конкретных адресах. Где же в Уфе можно будет окунуться в прорубь на Крещение? Итак, купели будут оборудованы:

В Демском районе — на озере Кустаревском в микрорайоне «Яркий»;

В Калининском районе — на реке Уфе в деревне Князево;

В Ленинском районе — на старице реки Белой в микрорайоне Затон, зона отдыха «Водник»;

В Октябрьском районе — на реке Уфе в микрорайоне Сипайлово (пляж «Берег Солнца»);

В Орджоникидзевском районе — на реке Белой в районе СОК «Биатлон»;

В Советском районе — на озере Солдатском в парке имени Ивана Якутова.

Стоит отметить, в 2024 году уфимские купели посетили более восьми тысяч человек.

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Как ранее сообщал Mkset, власти Стерлитамака определили локацию для иордани на Крещение в 2025 году.

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