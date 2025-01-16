Крещенских купелей в Уфе будет меньше обычного

Если в 2024 году уфимцы могли выбирать из множества мест для омовения в Крещение, то в 2025 году ситуация изменится. В столице Башкортостана оборудуют всего шесть купелей. Причем, в некоторых районах города произошли изменения. Так, в Кировском районе иордань вовсе не откроют из-за отсутствия льда. А в Ленинском районе место для купания перенесли — из Нижегородки в микрорайон Затон.