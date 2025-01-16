Крещенских купелей в Уфе будет меньше обычного

Posted 16 января, 10:07
Published 16 января, 10:07
Modified 16 января, 10:24
Updated 16 января, 10:24
Если в 2024 году уфимцы могли выбирать из множества мест для омовения в Крещение, то в 2025 году ситуация изменится. В столице Башкортостана оборудуют всего шесть купелей. Причем, в некоторых районах города произошли изменения. Так, в Кировском районе иордань вовсе не откроют из-за отсутствия льда. А в Ленинском районе место для купания перенесли — из Нижегородки в микрорайон Затон.
Теперь о конкретных адресах. Где же в Уфе можно будет окунуться в прорубь на Крещение? Итак, купели будут оборудованы:
• В Демском районе — на озере Кустаревском в микрорайоне «Яркий»;
• В Калининском районе — на реке Уфе в деревне Князево;
• В Ленинском районе — на старице реки Белой в микрорайоне Затон, зона отдыха «Водник»;
• В Октябрьском районе — на реке Уфе в микрорайоне Сипайлово (пляж «Берег Солнца»);
• В Орджоникидзевском районе — на реке Белой в районе СОК «Биатлон»;
• В Советском районе — на озере Солдатском в парке имени Ивана Якутова.
Стоит отметить, в 2024 году уфимские купели посетили более восьми тысяч человек.
Как ранее сообщал Mkset, власти Стерлитамака определили локацию для иордани на Крещение в 2025 году.