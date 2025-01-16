Кино будут бесплатно показывать в Уфе

Парк Кашкадан в Уфе — это популярное общественное пространство, расположенное в центре города. Он был открыт в 2010 году и стал одним из любимых мест для отдыха жителей и гостей Уфы. Парк предлагает разнообразные услуги и удобства, включая пешеходные и велосипедные дорожки, зоны для отдыха, детские площадки, спортивные площадки и кафе.