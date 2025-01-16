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Posted 16 января, 12:51

Published 16 января, 12:51

Modified 16 января, 15:06

Updated 16 января, 15:06

Кино будут бесплатно показывать в Уфе

Кино будут бесплатно показывать в Уфе

16 января 2025, 12:51
Фото: 1MI.
В уфимском парке «Кашкадан» организуют бесплатные кинопоказы, сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов в четверг, 16 января.

На оперативном совещании Октябрьского района Уфы глава Тарасов поручил организовать бесплатные кинопоказы в парке «Кашкадан». По задумке, все желающие смогут насладиться российскими и башкирскими кинолентами на свежем воздухе.

Парк Кашкадан в Уфе — это популярное общественное пространство, расположенное в центре города. Он был открыт в 2010 году и стал одним из любимых мест для отдыха жителей и гостей Уфы. Парк предлагает разнообразные услуги и удобства, включая пешеходные и велосипедные дорожки, зоны для отдыха, детские площадки, спортивные площадки и кафе.

Как подчеркнул Тарасов, подобный досуг выведет жителей района на новый культурный уровень. Судя по комментариям уфимцев в соцсетях, народ радостно воспринял идею кинопоказов на свежем воздухе:

— Отличная приятная новость. С нетерпением ждём открытия кинотеатра под открытым небом, — пишут в комментариях местные жители.
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Ранее Mkset сообщил, что в Уфе завершился ремонт знакового объекта культуры.

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