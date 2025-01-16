Кино будут бесплатно показывать в Уфе

Posted 16 января, 12:51
Published 16 января, 12:51
Modified 16 января, 15:06
Updated 16 января, 15:06
На оперативном совещании Октябрьского района Уфы глава Тарасов поручил организовать бесплатные кинопоказы в парке «Кашкадан». По задумке, все желающие смогут насладиться российскими и башкирскими кинолентами на свежем воздухе.
Парк Кашкадан в Уфе — это популярное общественное пространство, расположенное в центре города. Он был открыт в 2010 году и стал одним из любимых мест для отдыха жителей и гостей Уфы. Парк предлагает разнообразные услуги и удобства, включая пешеходные и велосипедные дорожки, зоны для отдыха, детские площадки, спортивные площадки и кафе.
Как подчеркнул Тарасов, подобный досуг выведет жителей района на новый культурный уровень. Судя по комментариям уфимцев в соцсетях, народ радостно воспринял идею кинопоказов на свежем воздухе:
— Отличная приятная новость. С нетерпением ждём открытия кинотеатра под открытым небом, — пишут в комментариях местные жители.