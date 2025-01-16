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Posted 16 января, 14:21

Published 16 января, 14:21

Modified 16 января, 15:10

Updated 16 января, 15:10

В Уфе из-за ДТП с большегрузом закрыли дорогу

Фура закрыла дорогу под Уфой

16 января 2025, 14:21
Фото: администрация Октябрьского района Уфы.

В Уфе из-за ДТП с большегрузом закрыли дорогу

Власти Октябрьского района башкирской столицы ввели ограничения в Нагаево из-за дорожного инцидента, сообщили на ресурсах муниципальной администрации в четверг, 16 января.

ДТП случилось по улице Рощинская, возле дома №34. На проезжей части столкнулись грузовик и легковой автомобиль. По данным властей, в результате аварии никто не пострадал, однако движение по улице оказалось временно парализовано.

Что привело к инциденту — пытаются выяснить. Гололёд администрация исключила, указав на то, что это явление на участке дороги не наблюдается.

К моменту публикации все транспортные ограничения на улице сняты, движение восстановлено.

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Ранее Mkset сообщал о ДТП с шестью пострадавшими на трассе в Бирском районе Башкортостана.

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