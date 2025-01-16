Фура закрыла дорогу под Уфой

Posted 16 января, 14:21
Published 16 января, 14:21
Modified 16 января, 15:10
Updated 16 января, 15:10
ДТП случилось по улице Рощинская, возле дома №34. На проезжей части столкнулись грузовик и легковой автомобиль. По данным властей, в результате аварии никто не пострадал, однако движение по улице оказалось временно парализовано.
Что привело к инциденту — пытаются выяснить. Гололёд администрация исключила, указав на то, что это явление на участке дороги не наблюдается.
К моменту публикации все транспортные ограничения на улице сняты, движение восстановлено.