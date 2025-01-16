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Posted 16 января, 15:44

Published 16 января, 15:44

Modified 16 января, 15:44

Updated 16 января, 15:44

Ефимов: За пять лет Москва построила пятнадцать объектов для учреждений культуры

Ефимов: За пять лет Москва построила пятнадцать объектов для учреждений культуры

16 января 2025, 15:44
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В течение последних пяти лет в Москве было построено и передано учреждениям культуры 15 новых объектов общей площадью почти 52,7 тыс. квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает сайт mos.ru, в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) город продолжает развивать инфраструктуру, создавая более благоприятные условия для культурных учреждений.

По словам Ефимова, АИП предоставляет возможность возводить необходимые здания и сооружения для городской инфраструктуры. Все вышеуказанные объекты были переданы в оперативное управление культурным организациям, включая театры, зоопарк и школы искусств.

Среди значимых проектов можно выделить здание музыкальной школы имени Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств имени М. И. Глинки на юго-востоке и новый культурный центр в ТиНАО. В Центральном административном округе, где расположено большинство новых объектов, был установлен павильон для Московского зоопарка, а также новые объекты для театра «Уголок дедушки Дурова».

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что особое внимание уделяется обновлению инфраструктуры в Центральном округе. В этом районе было передано десять объектов, общая площадь которых составляет 31,7 тыс. квадратных метров. Среди них — павильоны для зоопарка и новые сцены для театров. Гаман подчеркнул, что использование АИП позволяет рационально расходовать бюджетные средства и создавать новые культурные пространства для жителей и гостей столицы.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что каждое новое культурное здание позволяет расширять горизонты для обучения и культурного времяпрепровождения. Он сообщил, что за последние три года количество посетителей зоопарка, где были открыты новые павильоны, увеличилось в 2,8 раза, достигнув примерно 3,7 млн человек.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин ранее озвучил информацию о том, что в 2024 году в городе произошло обновление 63 культурных объектов, включая библиотеки, театры и школы искусств.

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