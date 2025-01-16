Ефимов: За пять лет Москва построила пятнадцать объектов для учреждений культуры

Posted 16 января, 15:44
Published 16 января, 15:44
Modified 16 января, 15:44
Updated 16 января, 15:44
Как сообщает сайт mos.ru, в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) город продолжает развивать инфраструктуру, создавая более благоприятные условия для культурных учреждений.
По словам Ефимова, АИП предоставляет возможность возводить необходимые здания и сооружения для городской инфраструктуры. Все вышеуказанные объекты были переданы в оперативное управление культурным организациям, включая театры, зоопарк и школы искусств.
Среди значимых проектов можно выделить здание музыкальной школы имени Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств имени М. И. Глинки на юго-востоке и новый культурный центр в ТиНАО. В Центральном административном округе, где расположено большинство новых объектов, был установлен павильон для Московского зоопарка, а также новые объекты для театра «Уголок дедушки Дурова».
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что особое внимание уделяется обновлению инфраструктуры в Центральном округе. В этом районе было передано десять объектов, общая площадь которых составляет 31,7 тыс. квадратных метров. Среди них — павильоны для зоопарка и новые сцены для театров. Гаман подчеркнул, что использование АИП позволяет рационально расходовать бюджетные средства и создавать новые культурные пространства для жителей и гостей столицы.
В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что каждое новое культурное здание позволяет расширять горизонты для обучения и культурного времяпрепровождения. Он сообщил, что за последние три года количество посетителей зоопарка, где были открыты новые павильоны, увеличилось в 2,8 раза, достигнув примерно 3,7 млн человек.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин ранее озвучил информацию о том, что в 2024 году в городе произошло обновление 63 культурных объектов, включая библиотеки, театры и школы искусств.