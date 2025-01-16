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Posted 16 января, 13:06

Published 16 января, 13:06

Modified 16 января, 13:06

Updated 16 января, 13:06

«Домклик» определил регионы со значительным снижением цен на вторичку за год

«Домклик» определил регионы со значительным снижением цен на вторичку за год

16 января 2025, 13:06
Фото: 1MI.
В 2024 году в Югре, Карачаево-Черкесии и Коми зафиксировано самое значительное снижение стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья.

Данные были предоставлены аналитиками «Домклик», которые изучили информацию из «СберИндекса» о реальных ипотечных сделках на вторичном рынке жилья за период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года.

В Югре цены снизились на 7,7%, достигнув 90,9 тысячи рублей за квадратный метр. В Карачаево-Черкесии падение составило 5,7%, в результате стоимость квадратного метра упала до 82,2 тысячи рублей. В Коми наблюдалось сокращение на 3,9% — до 73 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом пишет muksun.fm.

Кроме этих регионов, в топ-10 вошли Камчатка, Тыва, Карелия, Хабаровский край, Башкортостан, Костромская область и Дагестан. В течение прошлого года в этих регионах цены на ипотечные сделки упали в пределах от 3,1% до 0,7%.

На Камчатке к концу 2024 года стоимость квадратного метра вторичного жилья снизилась до 128,6 тысячи рублей, в Тыве — до 114,1 тысячи, в Хабаровском крае — до 92,8 тысячи, в Карелии и Дагестане — до 87,7 и 87,4 тысячи рублей соответственно, а в Башкортостане — до 79,9 тысячи рублей.

В Костромской области оказалась самая недорогая недвижимость на вторичке среди всей десятки — 69,2 тысячи рублей за «квадрат».

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