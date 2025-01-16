Дом Союза писателей откроют в феврале в Уфе

Историческое здание — Дом Поликарпова на улице Коммунистической в Уфе, где расположен Союз писателей Башкортостана, откроет двери для посетителей уже в феврале. Председатель Союза Айгиз Баймухаметов ранее обратился к главе региона с просьбой помочь реставрировать здание.