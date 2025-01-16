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Posted 16 января, 11:38

Published 16 января, 11:38

Modified 16 января, 12:28

Updated 16 января, 12:28

Дом Союза писателей откроют в феврале в Уфе

Дом Союза писателей откроют в феврале в Уфе

16 января 2025, 11:38
Фото: tg/Радий Хабиров.
В столице Башкирии завершили реконструкцию исторического здания, сообщил глава региона Радий Хабиров в четверг, 16 января.

Историческое здание — Дом Поликарпова на улице Коммунистической в Уфе, где расположен Союз писателей Башкортостана, откроет двери для посетителей уже в феврале. Председатель Союза Айгиз Баймухаметов ранее обратился к главе региона с просьбой помочь реставрировать здание.

Дело в том, что историческое здание изрядно износилось. Власти помогли отремонтировать строение: отреставрировали вход, установили подсветку, полностью заменили все окна и двери.

Видео: tg/Радий Хабиров.
— Писатели, поэты, художники слова — сердце и душа нашей Республики, нашего народа. Они очень многое делают для сохранения культуры и языка, для духовного и нравственного воспитания молодежи и подрастающего поколения. И наш долг — провести все работы на совесть, — прокомментировал Хабиров.

Окончательно завершить ремонт планируют в феврале. Официальное открытие Дома Союза пройдёт в день ежегодной книжной ярмарки «Китап-байрам» (12+).

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