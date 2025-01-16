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Posted 16 января, 15:02

Published 16 января, 15:02

Modified 16 января, 19:04

Updated 16 января, 19:04

Когда вылизывание превращается в угрозу для жизни кошек?

За ухом черно: когда вылизывание превращается в угрозу для кошек?

16 января 2025, 15:02
Фото: 1MI. Когда вылизывание превращается в угрозу для жизни кошек?
Многие владельцы домашних животных не подозревают, что ежедневное вылизывание их пушистого питомца может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Для некоторых кошек этот процесс становится настоящей угрозой для жизни, требующей хирургического вмешательства. О чём идет речь и как этого избежать?

Часто кошки занимаются самоочищением, вылизываясь несколько часов в день. Это нормальная часть их поведения, позволяющая поддерживать шерсть в идеальном состоянии и избавляться от лишних волосков. Однако для некоторых питомцев это становится причиной образования трихобезоаров.

Подобное образование — не просто косметическая проблема; оно может причинить серьёзный вред животному. Чтобы понять, как избежать фатальных последствий для своего любимца, необходимо подробнее разобраться в этой проблеме.

Что такое трихобезоары?

Трихобезоар — это комок волос, который образуется в желудке животного или человека, если организм не может их переварить. У кошек это происходит из-за их привычки вылизываться, проглатывая волоски, которые попадают в желудок. Со временем они накапливаются, превращаясь в тугой шар, который может перекрыть путь пищи и жидкости в кишечнике.

Если трихобезоар остается в желудке длительное время, это может вызвать серьёзные осложнения: от рвоты и потери аппетита до более опасных состояний, таких как перфорация желудка, сепсис или даже смерть.

Ветеринар Лидия Лисичкина отмечает, что в большей степени трихобезоары являются проблемой именно для кошек.

— Дело в том, что кошки, в отличие от собак, проводят много времени, вылизываясь и ухаживая за своей шерстью. Это вполне естественно, однако в некоторых случаях их анатомия и особенности языка способствуют накоплению волос в желудке, — объясняет ветеринар.
Длинношерстные породы особенно подвержены образованию трихобезоаров
Длинношерстные породы особенно подвержены образованию трихобезоаров. Фото: Изображение Midjourney

Почему кошки особенно подвержены риску?

У кошек особая структура языка, на котором есть маленькие шипы, напоминающие щеточку. Это помогает им вычесывать шерсть и удалять лишние волосы. Однако такие шипы также приводят к тому, что животное глотает значительное количество волосков, которые со временем собираются в комки в желудке.

Длинношерстные породы особенно подвержены образованию трихобезоаров. Кошки, такие как персы, мейн-куны или шотландские вислоухие, нуждаются в регулярном уходе и расчесывании, чтобы избежать накопления излишков шерсти. Если этот процесс игнорировать, накапливающиеся волосы могут стать причиной неприятных последствий.

Как распознать проблему?

Понимание того, что питомец сталкивается с риском образования трихобезоара, начинается с внимательного отношения к его поведению. Если кошка начинает часто и интенсивно вылизываться, особенно если она выглядит обеспокоенной или нервной, это может быть признаком того, что она ощущает дискомфорт из-за накопившихся в желудке волос.

Другими признаками проблемы могут быть:

  • Рвота, особенно если она не связана с пищей;
  • Потеря аппетита;
  • Летаргия и слабость;
  • Проблемы с дефекацией или запор.

Если питомец стал вялым, отказывается от пищи или несколько дней подряд рвет, важно как можно скорее обратиться к ветеринару.

Операция по удалению трихобезоара заключается в удалении комка шерсти из желудка или кишечника животного
Операция по удалению трихобезоара заключается в удалении комка шерсти из желудка или кишечника животного. Фото: Изображение Midjourney

Как предотвратить проблему?

Профилактика трихобезоаров заключается в регулярном уходе за волосяным покровом питомца. Ежедневное расчесывание поможет избежать накопления лишней шерсти, которая может стать причиной образования комков в желудке.

Лидия Лисичкина советует владельцам длинношерстных кошек уделять особое внимание уходу за шерстью.

— Чем чаще вы будете расчесывать питомца, тем меньше вероятность того, что волосы окажутся в его желудке. Кроме того, на рынке есть специальные пасты, которые помогают предотвратить образование трихобезоаров. Эти средства действуют как мягкие лаксативы, способствующие выведению волос из организма, — рассказывает эксперт.

Кроме того, владельцам стоит следить за тем, чтобы питомец не проглатывал посторонние предметы. Иногда кошки могут тянуть в рот нитки, шнурки или мелкие игрушки, что также может стать причиной непроходимости кишечника.

Когда нужна операция?

Если трихобезоар уже образовался и не может выйти естественным путем, без хирургического вмешательства не обойтись. Операция по удалению трихобезоара заключается в удалении комка шерсти из желудка или кишечника животного.

При этом важно помнить, что чем раньше будет диагностирована проблема, тем успешнее будет лечение. В некоторых случаях хирургическое вмешательство может быть сложным и рискованным, особенно если инородное тело долго находилось в организме и вызвало воспаление или перфорацию.

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#Ольга Харина#Болезнь#Животные#Все материалы авторов#Питомцы#КЦ#Дом и сад#Домашние питомцы#Шерсть
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