За ухом черно: когда вылизывание превращается в угрозу для кошек?

Трихобезоар — это комок волос, который образуется в желудке животного или человека, если организм не может их переварить. У кошек это происходит из-за их привычки вылизываться, проглатывая волоски, которые попадают в желудок. Со временем они накапливаются, превращаясь в тугой шар, который может перекрыть путь пищи и жидкости в кишечнике.