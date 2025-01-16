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Posted 16 января, 13:18

Published 16 января, 13:18

Modified 16 января, 15:09

Updated 16 января, 15:09

Бизнес платил кредиты зарплатой сотрудника

Бизнес задолжал работяге сотни тысяч в Башкирии

16 января 2025, 13:18
Фото: 1MI.

Бизнес платил кредиты зарплатой сотрудника

В Нефтекамске местная фирма попала в скандал с долгами по расчёту с сотрудником, сообщает в четверг, 16 декабря, башкортостанское управление Следственного комитета РФ.

Заслуженной зарплатой, как утверждают правоохранители, ООО «Арктикстройсервис» обделяло одного из своих работников на протяжении двух месяцев. За это время сумма долга составила ₽224 тысячи.

Проверка на предприятии показала, что деньги на оплату труда мужчины у организации были, однако пустили их на другие траты. Например, расчеты по кредитам и услуги контрагентов.

— В настоящее время по делу организован комплекс следственных действий <…> Принимаются меры к скорейшему погашению образовавшейся задолженности, — комментируют в СК.

По данным List-Org, ООО «АСС» в 2023 году заработала всего ₽17 тысяч (₽5,32 млн доходов и 5,303 млн расходов). Учредителем указан предприниматель Артур Лукманов. Сама организация была создана в 2015 году.

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Ранее в центре уголовного разбирательства, как сообщал Mkset, стало предприятие из Уфы, которое не выплачивало сотруднику зарплату на протяжении года.

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