Бизнес задолжал работяге сотни тысяч в Башкирии

Posted 16 января, 13:18
Published 16 января, 13:18
Modified 16 января, 15:09
Updated 16 января, 15:09
Заслуженной зарплатой, как утверждают правоохранители, ООО «Арктикстройсервис» обделяло одного из своих работников на протяжении двух месяцев. За это время сумма долга составила ₽224 тысячи.
Проверка на предприятии показала, что деньги на оплату труда мужчины у организации были, однако пустили их на другие траты. Например, расчеты по кредитам и услуги контрагентов.
— В настоящее время по делу организован комплекс следственных действий <…> Принимаются меры к скорейшему погашению образовавшейся задолженности, — комментируют в СК.
По данным List-Org, ООО «АСС» в 2023 году заработала всего ₽17 тысяч (₽5,32 млн доходов и 5,303 млн расходов). Учредителем указан предприниматель Артур Лукманов. Сама организация была создана в 2015 году.
Ранее в центре уголовного разбирательства, как сообщал Mkset, стало предприятие из Уфы, которое не выплачивало сотруднику зарплату на протяжении года.