Бесплатный въезд в Уфу завершат в 2025 году

Posted 16 января, 06:40
Published 16 января, 06:40
Modified 16 января, 08:21
Updated 16 января, 08:21
«Южные ворота» — бесплатная альтернатива платному «Восточному выезду» в Уфе. Проект реконструкции стартовал еще в 2022 году. «Южные ворота» — это новый 650-метровый мост через реку Белую, а также еще два путепровода, несколько развязок и расширение улиц. Завершить работу в Минтрансе обещают уже в этом году.
Эксперты ранее прокомментировали, что «платные дороги — привилегия», поэтому «Восточный выезд» получит бесплатного конкурента. Качество и комфорт бюджетной версии, как обещают чиновники, ничем не будет уступать платному путепроводу.
Между тем, ранее Mkset сообщил, что уфимцы далеко не в восторге от «Восточного выезда»: платная дорога превратилась в платную пробку.