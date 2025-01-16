mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 06:40

Published 16 января, 06:40

Modified 16 января, 08:21

Updated 16 января, 08:21

Альтернативы платной дороги в Уфе откроют в этом году

Бесплатный въезд в Уфу завершат в 2025 году

16 января 2025, 06:40
Фото: 1MI.

Альтернативы платной дороги в Уфе откроют в этом году

Реализацию проекта «Южных ворот» в Уфе завершат уже в этом году, сообщили в региональном Минтрансе в четверг, 16 января.
Уфимские чиновники благодарят друг друга за открытие Шакшинского моста
Узнать подробнее

«Южные ворота» — бесплатная альтернатива платному «Восточному выезду» в Уфе. Проект реконструкции стартовал еще в 2022 году. «Южные ворота» — это новый 650-метровый мост через реку Белую, а также еще два путепровода, несколько развязок и расширение улиц. Завершить работу в Минтрансе обещают уже в этом году.

Эксперты ранее прокомментировали, что «платные дороги — привилегия», поэтому «Восточный выезд» получит бесплатного конкурента. Качество и комфорт бюджетной версии, как обещают чиновники, ничем не будет уступать платному путепроводу.

«Есть возможность постоять в пробке за деньги»: уфимцы изнывают от платной дороги
Узнать подробнее

Между тем, ранее Mkset сообщил, что уфимцы далеко не в восторге от «Восточного выезда»: платная дорога превратилась в платную пробку.

Читайте также:
Платный «Восточный выезд» получит конкурента в УфеНа уфимской трассе построят мостВ Башкирии перекрыли мост
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Реконструкция#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Мост#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Восточный выезд#Мелеуз#Янаул#Река Белая#Южные ворота#Платные дороги#Путепроводы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика