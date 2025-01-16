Бесплатный въезд в Уфу завершат в 2025 году

«Южные ворота» — бесплатная альтернатива платному «Восточному выезду» в Уфе. Проект реконструкции стартовал еще в 2022 году. «Южные ворота» — это новый 650-метровый мост через реку Белую, а также еще два путепровода, несколько развязок и расширение улиц. Завершить работу в Минтрансе обещают уже в этом году.