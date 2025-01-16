Башкирскими волками займется Бастрыкин

Ранее Mkset рассказал, что жители ЗАТО Межгорье бьют тревогу в социальных сетях. Дело в том, что в на улицах города разгуливают стаи волков. Один за одним в местных пабликах и СМИ появляются новости с кадрами бегающих по ЗАТО Межгорье в Башкирии хищников.