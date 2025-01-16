Башкирскими волками займется Бастрыкин

Posted 16 января, 08:05
Published 16 января, 08:05
Modified 16 января, 08:11
Updated 16 января, 08:11
Ранее Mkset рассказал, что жители ЗАТО Межгорье бьют тревогу в социальных сетях. Дело в том, что в на улицах города разгуливают стаи волков. Один за одним в местных пабликах и СМИ появляются новости с кадрами бегающих по ЗАТО Межгорье в Башкирии хищников.
Местные власти собрали экстренное совещание, на котором решили организовать «рабочие группы», которые будут патрулировать улицы города и принимать «меры по отпугиванию хищников». О мерах по отлову диких животных речи не было.
В региональном Следкоме уже начали проверку о непринятии местными властями мер к организации отлова волков в Межгорье. Личный контроль над ситуацией взял глава Следкома России Александр Бастрыкин.