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Posted 16 января, 08:05

Published 16 января, 08:05

Modified 16 января, 08:11

Updated 16 января, 08:11

Глава Следкома взял под контроль дело о волках в Межгорье

Башкирскими волками займется Бастрыкин

16 января 2025, 08:05
Фото: Александр Бастрыкин.

Глава Следкома взял под контроль дело о волках в Межгорье

Личный контроль над решением вопроса с гуляющими в закрытом городе Башкирии волками займется глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщили в ведомстве в четверг, 16 января.
Стаи хищников кошмарят закрытый город в Башкирии
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Ранее Mkset рассказал, что жители ЗАТО Межгорье бьют тревогу в социальных сетях. Дело в том, что в на улицах города разгуливают стаи волков. Один за одним в местных пабликах и СМИ появляются новости с кадрами бегающих по ЗАТО Межгорье в Башкирии хищников.

Волки в Межгорье
Волки в Межгорье. Фото: tg/Подслушано Межгорье

Местные власти собрали экстренное совещание, на котором решили организовать «рабочие группы», которые будут патрулировать улицы города и принимать «меры по отпугиванию хищников». О мерах по отлову диких животных речи не было.

В региональном Следкоме уже начали проверку о непринятии местными властями мер к организации отлова волков в Межгорье. Личный контроль над ситуацией взял глава Следкома России Александр Бастрыкин.

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