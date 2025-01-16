Башкирия попала в похмельный рейтинг

Posted 16 января, 08:14
Published 16 января, 08:14
Modified 16 января, 09:13
Updated 16 января, 09:13
Специалисты составили расчет лекарств и продуктов, которые помогают россиянам справиться с похмельем. В список вошли:
Средняя стоимость антипохмельного набора в России составила ₽398. Больше всех остальных любителей горячительных напитков придется выложить жителям Чукотки — ₽849, а всего за ₽300 могут «подлечиться» жители Белгородской области. Немногим больше за «похмельный» набор отдадут жители Ингушетии и Тамбовской области — ₽307 и ₽328, соответственно.
Набор, который пригодится после бурной ночи, жителям Башкирии обойдется в ₽338. Это меньше, чем в соседнем Татарстане, где тяжким утром придется отдать ₽360.