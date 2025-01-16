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Posted 16 января, 08:14

Published 16 января, 08:14

Modified 16 января, 09:13

Updated 16 января, 09:13

Эксперты подсчитали цену похмелья в Башкортостане

Башкирия попала в похмельный рейтинг

16 января 2025, 08:14
Фото: 1MI.

Эксперты подсчитали цену похмелья в Башкортостане

«Индекс похмельного дня» в Башкирии подсчитали эксперты Bankiros.ru в среду, 15 января.

Специалисты составили расчет лекарств и продуктов, которые помогают россиянам справиться с похмельем. В список вошли:

  • рассол от банки солений;
  • кефир (500 мл);
  • минеральная вода (1 литр);
  • аспирин (10 таблеток);
  • активированный уголь (10 таблеток);
  • пачка «Доширака».

Средняя стоимость антипохмельного набора в России составила ₽398. Больше всех остальных любителей горячительных напитков придется выложить жителям Чукотки — ₽849, а всего за ₽300 могут «подлечиться» жители Белгородской области. Немногим больше за «похмельный» набор отдадут жители Ингушетии и Тамбовской области — ₽307 и ₽328, соответственно.

Набор, который пригодится после бурной ночи, жителям Башкирии обойдется в ₽338. Это меньше, чем в соседнем Татарстане, где тяжким утром придется отдать ₽360.

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