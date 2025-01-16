mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 06:51

Published 16 января, 06:51

Modified 16 января, 08:37

Updated 16 января, 08:37

Башкирия накормит индейкой весь мир

Башкирия накормит индейкой весь мир

16 января 2025, 06:51
Фото: TG/Радий Хабиров.
Сюжет
Радий Хабиров
Крупнейший производитель индейки в России, предприятие из Башкирии, наращивает обороты и готов накормить не только страну, но и зарубежье, сообщает в четверг, 16 января, Глава РБ Радий Хабиров.

Мелеузовское предприятие «Союзпромптица», которое является флагманом отечественного производства индейки, продолжает расширяться. Здесь запустили в работу новый корпус, что является частью инвестиционного проекта, рассчитанного на несколько лет. Цель амбициозная — увеличить производство мяса индейки на 10%.

— Еще в ноябре 2024 года на «Инвестчасе» обсуждались планы по развитию предприятия, — рассказывает Радий Хабиров.
Башкирия кормит Европу и Китай
Узнать подробнее

Стоит отметить, что в 2019 году предприятие пережило тяжелые времена: два года простоя. Но по итогу производство было восстановлено, и башкирская индейка вновь появилась на прилавках, а также отправилась покорять зарубежные рынки. Но на этом «Союзпромптица» останавливаться не собирается. Уже в 2025 году они планируют увеличить производство минимум на 3,5 тысячи тонн мяса птицы в год, доведя общие объемы до 40 тысяч тонн.

Как ранее сообщал Mkset, 27 тонн индейки из Мелеуза отправились покорять африканский континент.

Башкирия будет кормить Африку
Узнать подробнее
Читайте также:
Банкрот оказался мошенником и обманул полициюУфимка родила настоящего «гиганта»Туристы застряли на уфимской канатной дороге
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Инвестиции#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Радий Хабиров#Салават#Нефтекамск#Производство#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Индейка#Еда#Белебей#Мелеуз#Янаул#Экспорт#Продовольственная безопасность#Союзпромптица
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика