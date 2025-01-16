Башкирия накормит индейкой весь мир

Стоит отметить, что в 2019 году предприятие пережило тяжелые времена: два года простоя. Но по итогу производство было восстановлено, и башкирская индейка вновь появилась на прилавках, а также отправилась покорять зарубежные рынки. Но на этом «Союзпромптица» останавливаться не собирается. Уже в 2025 году они планируют увеличить производство минимум на 3,5 тысячи тонн мяса птицы в год, доведя общие объемы до 40 тысяч тонн.