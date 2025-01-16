Башкирия накормит индейкой весь мир

Posted 16 января, 06:51
Published 16 января, 06:51
Modified 16 января, 08:37
Updated 16 января, 08:37
Мелеузовское предприятие «Союзпромптица», которое является флагманом отечественного производства индейки, продолжает расширяться. Здесь запустили в работу новый корпус, что является частью инвестиционного проекта, рассчитанного на несколько лет. Цель амбициозная — увеличить производство мяса индейки на 10%.
— Еще в ноябре 2024 года на «Инвестчасе» обсуждались планы по развитию предприятия, — рассказывает Радий Хабиров.
Стоит отметить, что в 2019 году предприятие пережило тяжелые времена: два года простоя. Но по итогу производство было восстановлено, и башкирская индейка вновь появилась на прилавках, а также отправилась покорять зарубежные рынки. Но на этом «Союзпромптица» останавливаться не собирается. Уже в 2025 году они планируют увеличить производство минимум на 3,5 тысячи тонн мяса птицы в год, доведя общие объемы до 40 тысяч тонн.
Как ранее сообщал Mkset, 27 тонн индейки из Мелеуза отправились покорять африканский континент.