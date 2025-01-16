Банкрот оказался мошенником и обманул полицию

Posted 16 января, 06:34
Published 16 января, 06:34
Modified 16 января, 08:06
Updated 16 января, 08:06
Как стало известно, 24-летний житель Бураевского района заявил, что стал жертвой коварных мошенников, которые обещали ему золотые горы от инвестиций в акции. По его версии, в ноябре 2024 года на него вышли «инвестиционные гении», предложив легкий способ разбогатеть без лишних усилий. Доверившись, он взял кредит на 2 миллиона рублей и отдал деньги курьерам, думая, что те доставят их «специалистам».
Но, как говорится, «все тайное становится явным». Полицейские провели проверку и раскусили «гениальный» план. Оказалось, что мужчина на самом деле хотел обанкротиться и не возвращать взятые в долг деньги, а историю с мошенниками он придумал для подстраховки. Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед законом. Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе вынесли приговор мошеннику, провернувшему аферу с квартирой, принадлежавшей умершему человеку.