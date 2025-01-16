Банкрот оказался мошенником и обманул полицию

Как стало известно, 24-летний житель Бураевского района заявил, что стал жертвой коварных мошенников, которые обещали ему золотые горы от инвестиций в акции. По его версии, в ноябре 2024 года на него вышли «инвестиционные гении», предложив легкий способ разбогатеть без лишних усилий. Доверившись, он взял кредит на 2 миллиона рублей и отдал деньги курьерам, думая, что те доставят их «специалистам».