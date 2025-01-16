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Posted 16 января, 06:34

Published 16 января, 06:34

Modified 16 января, 08:06

Updated 16 января, 08:06

Банкрота-мошенника нашли в Башкирии

Банкрот оказался мошенником и обманул полицию

16 января 2025, 06:34
Фото: 1MI.

Банкрота-мошенника нашли в Башкирии

В Башкортостане молодой человек придумал целую детективную историю, чтобы не платить по кредиту, сообщает в четверг, 16 января, МВД России по РБ.

Как стало известно, 24-летний житель Бураевского района заявил, что стал жертвой коварных мошенников, которые обещали ему золотые горы от инвестиций в акции. По его версии, в ноябре 2024 года на него вышли «инвестиционные гении», предложив легкий способ разбогатеть без лишних усилий. Доверившись, он взял кредит на 2 миллиона рублей и отдал деньги курьерам, думая, что те доставят их «специалистам».

Но, как говорится, «все тайное становится явным». Полицейские провели проверку и раскусили «гениальный» план. Оказалось, что мужчина на самом деле хотел обанкротиться и не возвращать взятые в долг деньги, а историю с мошенниками он придумал для подстраховки. Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед законом. Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе вынесли приговор мошеннику, провернувшему аферу с квартирой, принадлежавшей умершему человеку.

Квартирное мошенничество вскрыли в Уфе
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