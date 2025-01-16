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Posted 16 января, 15:13

Published 16 января, 15:13

Modified 16 января, 19:17

Updated 16 января, 19:17

Не только для унитаза: 4 удивительных способа использования туалетного ёршика!

Не только для унитаза: 4 удивительных способа использования туалетного ёршика!

16 января 2025, 15:13
Фото: Изображение Midjourney. Не только для унитаза: 4 удивительных способа использования туалетного ёршика!
Опытные специалисты в сфере клининга рассказали про несколько оригинальных идей применения ёршика в быту

В наше время существует множество бытовых предметов для самых разных задач. Но настолько ли необходимо иметь отдельный инструмент для чистки и уборки каждого предмета? На канале «Советы для дома» опытная домохозяйка Анна рассказала про 4 неочевидных способа использования туалетного ёршика в быту.

— Многие применяют его только для чистки туалета, но вы будете удивлены тем, какими непривычными способами его можно использовать, — добавляет автор канала.

1. Межплиточные швы

Светлые швы плиток в коридоре, ванной, на кухне и на балконе достаточно быстро загрязняются, из-за чего портится внешний вид жилища. Эту проблему можно легко решить, используя ёрш.

Для этого понадобится сделать следующее:

  1. Насыпьте соду на место загрязнения и добавьте немного воды. Должна получиться жидковатая кашица.
  2. Распределите средство по межплиточным швам. Дальше приступайте к их очистке, используя ёршик. В сочетании с содовой пастой он прекрасно поможет избавить швы от грязи.
  3. После чисти протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить остатки соды, и дайте ей хорошо просохнуть.
Очистить подошву с помощью ёршика — отличный вариант
Очистить подошву с помощью ёршика — отличный вариант. Фото: Изображение Midjourney

2. Подошва обуви

Чистить обувь руками — не очень приятно, влажными салфетками — не экологично. А вот очистить подошву с помощью ёршика — отличный вариант.

Для этого достаточно смочить его в воде и потереть им подошву. Если грязь засохшая, то наберите немного воды в любую ёмкость подходящего размера, и поставьте в неё обувь. Благодаря этому грязь размягчится и вам будет гораздо легче её отмывать.

3. Автомобильные диски

Ёршик можно применять и к разным деталям автомобиля. Например, для дисков автомобильных колёс. Для этого достаточно обрызгать диски моющим средством для машины, которое вы обычно используете, смочить щетину в воде, и можно приступать к мытью.

— Таким образом вы сможете отмыть все труднодоступные места, не замарав при этом руки, — комментирует Анна.

Когда закончите чистку дисков, сполосните ёршик, просушите его и положите туда, где хранится всё необходимое для ухода за машиной.

Ёршик можно применять для чистки разных деталей автомобиля
Ёршик можно применять для чистки разных деталей автомобиля. Фото: Изображение Midjourney

4. Автомобильные коврики

Помимо дисков, в машине с помощью ёршика можно очистить и коврики: как резиновые, так и войлочные. Но для этого нужно немного «поколдовать» над инструментом.

  1. Начинаем с того, что отрезаем ручку, после чего основную часть с щетиной прикрепляем к шуруповёрту.
  2. Достаньте из салона коврик и вытряхните его.
  3. Если коврик резиновый, то прежде, чем начать его чистить инструментом, его необходимо смочить с помощью воды и чистящего средства. После этого можно пройтись по нему ёршиком.
— Будьте внимательны: в такие коврики грязь забивается во все уголки, поэтому чистите их тщательно, — предупреждает специалист Анна.
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