Не только для унитаза: 4 удивительных способа использования туалетного ёршика!

Для этого достаточно смочить его в воде и потереть им подошву. Если грязь засохшая, то наберите немного воды в любую ёмкость подходящего размера, и поставьте в неё обувь. Благодаря этому грязь размягчится и вам будет гораздо легче её отмывать.