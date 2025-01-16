Не только для унитаза: 4 удивительных способа использования туалетного ёршика!

Posted 16 января, 15:13
Published 16 января, 15:13
Modified 16 января, 19:17
Updated 16 января, 19:17
В наше время существует множество бытовых предметов для самых разных задач. Но настолько ли необходимо иметь отдельный инструмент для чистки и уборки каждого предмета? На канале «Советы для дома» опытная домохозяйка Анна рассказала про 4 неочевидных способа использования туалетного ёршика в быту.
— Многие применяют его только для чистки туалета, но вы будете удивлены тем, какими непривычными способами его можно использовать, — добавляет автор канала.
Светлые швы плиток в коридоре, ванной, на кухне и на балконе достаточно быстро загрязняются, из-за чего портится внешний вид жилища. Эту проблему можно легко решить, используя ёрш.
Для этого понадобится сделать следующее:
Чистить обувь руками — не очень приятно, влажными салфетками — не экологично. А вот очистить подошву с помощью ёршика — отличный вариант.
Для этого достаточно смочить его в воде и потереть им подошву. Если грязь засохшая, то наберите немного воды в любую ёмкость подходящего размера, и поставьте в неё обувь. Благодаря этому грязь размягчится и вам будет гораздо легче её отмывать.
Ёршик можно применять и к разным деталям автомобиля. Например, для дисков автомобильных колёс. Для этого достаточно обрызгать диски моющим средством для машины, которое вы обычно используете, смочить щетину в воде, и можно приступать к мытью.
— Таким образом вы сможете отмыть все труднодоступные места, не замарав при этом руки, — комментирует Анна.
Когда закончите чистку дисков, сполосните ёршик, просушите его и положите туда, где хранится всё необходимое для ухода за машиной.
Помимо дисков, в машине с помощью ёршика можно очистить и коврики: как резиновые, так и войлочные. Но для этого нужно немного «поколдовать» над инструментом.
— Будьте внимательны: в такие коврики грязь забивается во все уголки, поэтому чистите их тщательно, — предупреждает специалист Анна.
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