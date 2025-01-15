«Золотую лихорадку» вылечили маски-шоу в Башкирии

При задержании оперативники обнаружили в доме у мужчины 1`666 граммов самородного золота, которое хранилось в обычных пластиковых зип-пакетиках. Стоимость добытого металла оценили почти в ₽15 миллионов. Против нелегального добытчика возбудили уголовное дело за незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере.