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Posted 15 января, 09:50

Published 15 января, 09:50

Modified 15 января, 10:56

Updated 15 января, 10:56

В Башкортостане украли золото на ₽15 млн

«Золотую лихорадку» вылечили маски-шоу в Башкирии

15 января 2025, 09:50
Фото: УФСБ России по РБ.

В Башкортостане украли золото на ₽15 млн

Житель Челябинска нелегально добывал золото на территории Башкирии, сообщили в региональном УФСБ в среду, 15 января.

Слишком предприимчивый мужчина отправился из родного Челябинска в Учалинский район Башкирии для нелегального заработка. «Турист» закупил оборудование и автомобили, с помощью которых незаконно добывал самородное золото на территории Республики Башкортостан.

Фото: УФСБ России по РБ

При задержании оперативники обнаружили в доме у мужчины 1`666 граммов самородного золота, которое хранилось в обычных пластиковых зип-пакетиках. Стоимость добытого металла оценили почти в ₽15 миллионов. Против нелегального добытчика возбудили уголовное дело за незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере.

Ранее Mkset рассказал о похитителях-мучителях, отправившихся под суд в Башкирии.

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