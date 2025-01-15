«Золотую лихорадку» вылечили маски-шоу в Башкирии

Posted 15 января, 09:50
Published 15 января, 09:50
Modified 15 января, 10:56
Updated 15 января, 10:56
Слишком предприимчивый мужчина отправился из родного Челябинска в Учалинский район Башкирии для нелегального заработка. «Турист» закупил оборудование и автомобили, с помощью которых незаконно добывал самородное золото на территории Республики Башкортостан.
При задержании оперативники обнаружили в доме у мужчины 1`666 граммов самородного золота, которое хранилось в обычных пластиковых зип-пакетиках. Стоимость добытого металла оценили почти в ₽15 миллионов. Против нелегального добытчика возбудили уголовное дело за незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере.
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