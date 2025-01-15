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Posted 15 января, 08:34

Published 15 января, 08:34

Modified 15 января, 10:02

Updated 15 января, 10:02

Журналист из Башкирии погиб на СВО

Журналист из Башкирии погиб на СВО

15 января 2025, 08:34
Фото: Газета «Победа».
Главный редактор газеты «Победа», издаваемой в Бирском районе, погиб при выполнении боевой задачи на СВО в среду, 15 января.

В октябре 2024 года 61-летний Винер Зиганшин добровольно подписал контракт с Минобороны РФ, и уехал в зону СВО для защиты Родины.

— Это мой конституционный и человеческий долг. Сегодня эти нацисты вторглись в Курск, а завтра могут прийти в мой дом, нужно их отодвинуть, — прокомментировал мужчина свой поступок в беседе с «Башинформ».

До подписания контракта Зиганшин придерживался активной гражданской позиции, выпускал множество материалов о бойцах СВО и организовывал сбор гуманитарной помощи для бирских ребят.

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Потеря Винера Зиганшина стала огромным ударном для семьи и коллег погибшего. Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близких ушедшего мужчины.

Ранее Mkset разоблачил новости о том, что женщин из Уфы будут забирать на СВО.

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