Журналист из Башкирии погиб на СВО

Posted 15 января, 08:34
Published 15 января, 08:34
Modified 15 января, 10:02
Updated 15 января, 10:02
В октябре 2024 года 61-летний Винер Зиганшин добровольно подписал контракт с Минобороны РФ, и уехал в зону СВО для защиты Родины.
— Это мой конституционный и человеческий долг. Сегодня эти нацисты вторглись в Курск, а завтра могут прийти в мой дом, нужно их отодвинуть, — прокомментировал мужчина свой поступок в беседе с «Башинформ».
До подписания контракта Зиганшин придерживался активной гражданской позиции, выпускал множество материалов о бойцах СВО и организовывал сбор гуманитарной помощи для бирских ребят.
Потеря Винера Зиганшина стала огромным ударном для семьи и коллег погибшего. Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близких ушедшего мужчины.
Ранее Mkset разоблачил новости о том, что женщин из Уфы будут забирать на СВО.