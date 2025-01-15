Жителям Башкирии выплатят по ₽80`000

Posted 15 января, 13:03
Published 15 января, 13:03
Modified 15 января, 13:05
Updated 15 января, 13:05
Глава России Владимир Путин поручил в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне провести выплаты ветеранам и их вдовам или вдовцам. Соотвествующее поручение прозвучало в ходе онлайн-заседания организационного комитета «Победа» в среду, 15 января. Названа и сумма выплаты. В юбилейный год Победы она составит ₽80`000. Выплаты должны дойти до ветеранов Великой Отечественной войны не позднее 9 мая 2025 года.
Выплаты положены и ветеранам ВОВ из Башкирии. По последним данным Минтруда Башкирии, в регионе проживают 124 ветерана Великой Отечественной войны и 39 инвалидов Второй мировой. Всего — чуть более 150 человек. В России — около 12 000.
Напомним, на этом же совещании было предложено отметить заслуги башкирского города в годы Великой Отечественной войны. Снабжавший фронт топливом Ишимбай может получить звание города трудовой доблести. Аналогичный статус могут присвоить еще шести городам России.