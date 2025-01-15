Жителям Башкирии выплатят по ₽80`000

Глава России Владимир Путин поручил в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне провести выплаты ветеранам и их вдовам или вдовцам. Соотвествующее поручение прозвучало в ходе онлайн-заседания организационного комитета «Победа» в среду, 15 января. Названа и сумма выплаты. В юбилейный год Победы она составит ₽80`000. Выплаты должны дойти до ветеранов Великой Отечественной войны не позднее 9 мая 2025 года.