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Posted 15 января, 13:03

Published 15 января, 13:03

Modified 15 января, 13:05

Updated 15 января, 13:05

Жителям Башкирии выплатят по ₽80`000

Жителям Башкирии выплатят по ₽80`000

15 января 2025, 13:03
Фото: kremlin.ru.
Единовременную выплату смогут получить участники боевых действий, а также их вдовы и вдовцы, сообщил в среду, 15 января президент России Владимир Путин.

Глава России Владимир Путин поручил в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне провести выплаты ветеранам и их вдовам или вдовцам. Соотвествующее поручение прозвучало в ходе онлайн-заседания организационного комитета «Победа» в среду, 15 января. Названа и сумма выплаты. В юбилейный год Победы она составит ₽80`000. Выплаты должны дойти до ветеранов Великой Отечественной войны не позднее 9 мая 2025 года.

Выплаты положены и ветеранам ВОВ из Башкирии. По последним данным Минтруда Башкирии, в регионе проживают 124 ветерана Великой Отечественной войны и 39 инвалидов Второй мировой. Всего — чуть более 150 человек. В России — около 12 000.

Путин может поменять статус города в Башкирии
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Напомним, на этом же совещании было предложено отметить заслуги башкирского города в годы Великой Отечественной войны. Снабжавший фронт топливом Ишимбай может получить звание города трудовой доблести. Аналогичный статус могут присвоить еще шести городам России.

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