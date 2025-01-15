Зарплата менее ₽50`000 не интересует уфимцев

Posted 15 января, 14:50
Published 15 января, 14:50
Modified 15 января, 14:50
Updated 15 января, 14:50
Если в январе 2024 года жители Уфы и Башкирии не рассматривали работу с ежемесячным доходом менее ₽38 400 как МРОТ, то спустя всего год, в январе 2025 года, экономически активное население региона вряд ли согласится на зарплату ниже ₽52 200. Именно эту сумму назвали респонденты из Башкортостана, принявшие участие в опросе SuperJob. Пользователям портала предлагали ответить на вопрос, какой минимальный МРОТ должен быть в их городе или регионе.
Так, самый высокий МРОТ себе «назначили» москвичи — ₽61 800, хотя сейчас официальный МРОТ в столице России — всего-то ₽32 916. На втором месте в России по желаемому уровню МРОТ оказался Хабаровск — ₽59 000. Тройку ценящих своё время и труд городов замыкает Санкт-Петербург — ₽58 500.
Напомним, ранее стало известно о повышении МРОТ в Башкирии — в 2025 году он составит свыше ₽27 000, до вычета налогов.