Зарплата менее ₽50`000 не интересует уфимцев

Если в январе 2024 года жители Уфы и Башкирии не рассматривали работу с ежемесячным доходом менее ₽38 400 как МРОТ, то спустя всего год, в январе 2025 года, экономически активное население региона вряд ли согласится на зарплату ниже ₽52 200. Именно эту сумму назвали респонденты из Башкортостана, принявшие участие в опросе SuperJob. Пользователям портала предлагали ответить на вопрос, какой минимальный МРОТ должен быть в их городе или регионе.