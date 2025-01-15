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Posted 15 января, 14:50

Published 15 января, 14:50

Modified 15 января, 14:50

Updated 15 января, 14:50

Зарплата менее ₽50`000 не интересует уфимцев

Зарплата менее ₽50`000 не интересует уфимцев

15 января 2025, 14:50
Фото: mkset.ru.
Жители регионов России, в том числе — Башкирии, рассказали о зарплатных ожиданиях в привязке ко МРОТ, сообщает в среду, 15 января, пресс-служба SuperJob.

Если в январе 2024 года жители Уфы и Башкирии не рассматривали работу с ежемесячным доходом менее ₽38 400 как МРОТ, то спустя всего год, в январе 2025 года, экономически активное население региона вряд ли согласится на зарплату ниже ₽52 200. Именно эту сумму назвали респонденты из Башкортостана, принявшие участие в опросе SuperJob. Пользователям портала предлагали ответить на вопрос, какой минимальный МРОТ должен быть в их городе или регионе.

Так, самый высокий МРОТ себе «назначили» москвичи — ₽61 800, хотя сейчас официальный МРОТ в столице России — всего-то ₽32 916. На втором месте в России по желаемому уровню МРОТ оказался Хабаровск — ₽59 000. Тройку ценящих своё время и труд городов замыкает Санкт-Петербург — ₽58 500.

Минимальная зарплата выросла до ₽27 276 в Башкирии
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Напомним, ранее стало известно о повышении МРОТ в Башкирии — в 2025 году он составит свыше ₽27 000, до вычета налогов.

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