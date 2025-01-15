Заммэра Ефимов: До конца 2027 года в Москве появится четыре новых пешеходных моста

Согласно комментарию заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, ввод в эксплуатацию новых мостов поможет развитию городской пешеходной инфраструктуры и обеспечит более доступную связь между районами. Как сообщает www.mos.ru, к концу 2027 года в городе должны достроить четыре пешеходных моста. Две мостовых конструкции протяженностью 115 и 150 метров возведут в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062. Еще два сооружения длиной 500 и 400 метров построят через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили». Они появятся в рамках строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Владимир Ефимов подчеркивает, что пока каждый из четырех объектов только проектируется.