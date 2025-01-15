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Posted 15 января, 16:19

Published 15 января, 16:19

Modified 15 января, 16:19

Updated 15 января, 16:19

Заммэра Ефимов: До конца 2027 года в Москве появится четыре новых пешеходных моста

Заммэра Ефимов: До конца 2027 года в Москве появится четыре новых пешеходных моста

15 января 2025, 16:19
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
На юге, западе и северо-западе столицы РФ в следующие два года должны возвести четыре пешеходных моста.

Согласно комментарию заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, ввод в эксплуатацию новых мостов поможет развитию городской пешеходной инфраструктуры и обеспечит более доступную связь между районами. Как сообщает www.mos.ru, к концу 2027 года в городе должны достроить четыре пешеходных моста. Две мостовых конструкции протяженностью 115 и 150 метров возведут в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062. Еще два сооружения длиной 500 и 400 метров построят через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили». Они появятся в рамках строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Владимир Ефимов подчеркивает, что пока каждый из четырех объектов только проектируется.

Глобальная программа благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки включает в себя прокладку четырех километров дорог и более двух километров терренкуров, возведение двух пешеходных мостов, строительство шести павильонов и комплекса прибрежных объектов — от причалов для водных аттракционов до зон отдыха.

В районе Мневниковской поймы столичные власти запланировали появление нового пешеходного моста длиной 500 метров, который свяжет районы Хорошево-Мневники и Крылатское, а также моста длиной 400 метров, который соединит Хорошево-Мневники с Филевским парком. Эти объекты помогут горожанам и гостям города гулять с максимальным комфортом

По словам главы департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, в ушедшем году в столице появились два новых моста для пешеходов. Первый, протяженностью 58 метров, соединил стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную, став неотъемлемой частью появившейся здесь инфраструктуры. Второй мост через Яузу длиной 243 метра объединил университетские корпуса МГТУ им. Баумана.

Каждый из объектов отличается высоким качеством конструирования и безопасностью эксплуатации. В Мосгосстройнадзоре объяснили, что инспекторы комитета курируют возведение мостов на каждом из этапов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон.

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