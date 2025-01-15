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Posted 15 января, 11:32

Published 15 января, 11:32

Modified 15 января, 11:39

Updated 15 января, 11:39

Район Уфы заставят высотками

Высотку построят возле уфимской психбольницы

15 января 2025, 11:32
Фото: 1MI.

Район Уфы заставят высотками

Мэрия Уфы дала разрешение на перестройку квартала возле психбольницы, согласно опубликованным в среду, 15 января, документам.

Местные власти разрешили преобразовать территорию между улицами Рихарда Зорге, Шафиева, Парковая, а также городскими лесами. На территории 111,3 га уже находится несколько ЖК, детский лагерь, санатории и дом престарелых — ничего из этого сносить нельзя.

Застройщик возведет в квартале две 15-этажки и по одному 24-х и семиэтажному дому. Они будут расположены по соседству с учреждением здравоохранения — это «Республиканский
клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохранения РБ». Кроме того, исполнитель должен вписать в проект преобразования района строительство паркинга, а также Центра образования — детсада и школы на 120 и 445 мест, соответственно.

Территория проекта перепланировки
Территория проекта перепланировки. Фото: Администрация Уфы

Ранее Mkset рассказал, что в рамках комплексного развития территории в Уфе возводят уже третьий человейник. А также региональные власти дали разрешение на застройку высотками башкирского курорта.

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