Высотку построят возле уфимской психбольницы

Posted 15 января, 11:32
Published 15 января, 11:32
Modified 15 января, 11:39
Updated 15 января, 11:39
Местные власти разрешили преобразовать территорию между улицами Рихарда Зорге, Шафиева, Парковая, а также городскими лесами. На территории 111,3 га уже находится несколько ЖК, детский лагерь, санатории и дом престарелых — ничего из этого сносить нельзя.
Застройщик возведет в квартале две 15-этажки и по одному 24-х и семиэтажному дому. Они будут расположены по соседству с учреждением здравоохранения — это «Республиканский
клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохранения РБ». Кроме того, исполнитель должен вписать в проект преобразования района строительство паркинга, а также Центра образования — детсада и школы на 120 и 445 мест, соответственно.
Ранее Mkset рассказал, что в рамках комплексного развития территории в Уфе возводят уже третьий человейник. А также региональные власти дали разрешение на застройку высотками башкирского курорта.