Высотку построят возле уфимской психбольницы

Застройщик возведет в квартале две 15-этажки и по одному 24-х и семиэтажному дому. Они будут расположены по соседству с учреждением здравоохранения — это «Республиканский

клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохранения РБ». Кроме того, исполнитель должен вписать в проект преобразования района строительство паркинга, а также Центра образования — детсада и школы на 120 и 445 мест, соответственно.