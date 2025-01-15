Школьное питание внезапно проверили в Башкирии

Posted 15 января, 09:14
Published 15 января, 09:14
Modified 15 января, 09:33
Updated 15 января, 09:33
Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов решил лично ознакомиться с работой компании «Общепит», которая организует питание в школах, детских садах и других учреждениях города. Сначала он посетил офис компании, где пообщался с коллективом и узнал об условиях работы. Он отметил, что у компании есть собственная лаборатория и все необходимые службы контроля.
Затем Шаймарданов побывал на производственно-складской базе «Общепита», осмотрел склады и цеха, где хранятся и обрабатываются продукты. После ознакомления с работой компании, глава администрации неожиданно решил проверить качество питания в одной из школ, куда «Общепит» поставляет свою продукцию. Его выбор пал на школу №35.
— Могу сказать, что блюда подаются горячими, всё довольно сытно и вкусно. Замечаний у меня нет, — отметил градоначальник после проверки в школе.
Как ранее сообщал Mkset, спонтанная проверка дворов выявила серьезные проблемы с уборкой снега в Уфе.