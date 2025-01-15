Школьное питание внезапно проверили в Башкирии

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов решил лично ознакомиться с работой компании «Общепит», которая организует питание в школах, детских садах и других учреждениях города. Сначала он посетил офис компании, где пообщался с коллективом и узнал об условиях работы. Он отметил, что у компании есть собственная лаборатория и все необходимые службы контроля.