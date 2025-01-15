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Posted 15 января, 09:14

Published 15 января, 09:14

Modified 15 января, 09:33

Updated 15 января, 09:33

Школьное питание внезапно проверили в Башкирии

Школьное питание внезапно проверили в Башкирии

15 января 2025, 09:14
Фото: tg/Эмиль Шаймарданов.
Глава администрации Стерлитамака неожиданно нагрянул с проверкой в одну из городских школ после посещения предприятия, отвечающего за питание в учебных заведениях, сообщает в среду, 15 января, чиновник в своих соцсетях.

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов решил лично ознакомиться с работой компании «Общепит», которая организует питание в школах, детских садах и других учреждениях города. Сначала он посетил офис компании, где пообщался с коллективом и узнал об условиях работы. Он отметил, что у компании есть собственная лаборатория и все необходимые службы контроля.

Затем Шаймарданов побывал на производственно-складской базе «Общепита», осмотрел склады и цеха, где хранятся и обрабатываются продукты. После ознакомления с работой компании, глава администрации неожиданно решил проверить качество питания в одной из школ, куда «Общепит» поставляет свою продукцию. Его выбор пал на школу №35.

— Могу сказать, что блюда подаются горячими, всё довольно сытно и вкусно. Замечаний у меня нет, — отметил градоначальник после проверки в школе.
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