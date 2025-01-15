В уфимском парке откроют купель

Posted 15 января, 12:50
Published 15 января, 12:50
Modified 15 января, 12:50
Updated 15 января, 12:50
По данным Минздрава РБ, вечером в субботу, 18 января, в Уфе откроют семь Крещенских купелей. Медики будут сопровождать омовения уфимцев с 20:00 18 января до 23:00 19 января. Стали известны локации всех купелей на Крещение в Уфе. Они будут расположены:
Крещенские купания — это одна из древнейших традиций православного христианства, которая проводится ежегодно 19 января в праздник Крещения Господня. В этот день верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан.
Одним из главных элементов празднования Крещения является окунание в прорубь, которая символизирует очищение от грехов. Это действие имеет глубокое духовное значение для верующих. Окунание в ледяную воду считается символом духовного и физического очищения, а также способом укрепления веры и силы духа.
Несмотря на то, что крещенские купания являются религиозной традицией, они также стали популярным народным обычаем. Многие люди принимают участие в этом мероприятии не только из религиозных соображений, но и ради развлечения и укрепления здоровья.