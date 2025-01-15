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Posted 15 января, 12:50

Published 15 января, 12:50

Modified 15 января, 12:50

Updated 15 января, 12:50

Названы локации всех Крещенских купелей в Уфе

В уфимском парке откроют купель

15 января 2025, 12:50
Фото: 1MI.

Названы локации всех Крещенских купелей в Уфе

На Крещение в Уфе в 2025 году для омовений подготовят семь прорубей, сообщает в среду, 15 января, пресс-служба Минздрава Башкортостана.
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По данным Минздрава РБ, вечером в субботу, 18 января, в Уфе откроют семь Крещенских купелей. Медики будут сопровождать омовения уфимцев с 20:00 18 января до 23:00 19 января. Стали известны локации всех купелей на Крещение в Уфе. Они будут расположены:

  • в микрорайоне «Яркий» на озере Кустарёвском
  • на реке Уфа в районе Князевской переправы со стороны деревни Князево
  • около спортивного оздоровительного комплекса «Юность» (Набережная, 122)
  • на реке Белая в створе улицы Воронежская в микрорайоне Нижегородка
  • на реке Уфа, пляж «Берег солнца» (Набережная, 9)
  • на прилегающей территории к СОК «Биатлон»
  • парк имени Ивана Якутова, озеро Солдатское (Ленина, 65/3)

Крещенские купания — это одна из древнейших традиций православного христианства, которая проводится ежегодно 19 января в праздник Крещения Господня. В этот день верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

Одним из главных элементов празднования Крещения является окунание в прорубь, которая символизирует очищение от грехов. Это действие имеет глубокое духовное значение для верующих. Окунание в ледяную воду считается символом духовного и физического очищения, а также способом укрепления веры и силы духа.

Несмотря на то, что крещенские купания являются религиозной традицией, они также стали популярным народным обычаем. Многие люди принимают участие в этом мероприятии не только из религиозных соображений, но и ради развлечения и укрепления здоровья.

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