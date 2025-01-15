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Posted 15 января, 06:22

Published 15 января, 06:22

Modified 15 января, 07:41

Updated 15 января, 07:41

В Уфе зарезали молодую девушку

В Уфе зарезали молодую девушку

15 января 2025, 06:22
Фото: 1MI.
Уфимский магазин выплатит моральную компенсацию сестрам убитой на работе сотрудницы, сообщили в региональной прокуратуре в среду, 15 января.

В октябре 2022 года молодая уфимка устроилась в магазин продавцом-кассиром. Спустя почти полгода работы одна из посетителей магазина что-то не поделила с сотрудницей и вонзила кассиру нож прямо в грудь. Работница торгового зала несколько дней боролась за жизнь в больнице, однако скончалась от ранения.

Как выяснили правоохранительные органы, трагедия произошла из-за необеспечение работодателем условий безопасности труда. Теперь коммерческая организация выплатит сестрам погибшей ₽900`000 в качестве моральной компенсации.

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Ранее Mkset рассказал, как медики из 24 медучреждений Башкирии казались под прицелом правоохранительных органов.

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