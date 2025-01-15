В Уфе зарезали молодую девушку

В октябре 2022 года молодая уфимка устроилась в магазин продавцом-кассиром. Спустя почти полгода работы одна из посетителей магазина что-то не поделила с сотрудницей и вонзила кассиру нож прямо в грудь. Работница торгового зала несколько дней боролась за жизнь в больнице, однако скончалась от ранения.