В Уфе на два месяца перекроют дороги

Posted 15 января, 08:25
Published 15 января, 08:25
Modified 15 января, 09:09
Updated 15 января, 09:09
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Уфе продолжается масштабный проект по замене водопроводных и канализационных сетей. Для обеспечения безопасности во время работ по прокладке новых труб, с 20 января по 16 марта, будет частично перекрыт участок улицы Дагестанской в Демском районе, от Магистральной до Исследовательской.
Ограничения будут вводиться поочередно, по половине проезжей части. С 20 января по 16 февраля будет перекрыта нечетная сторона улицы в районе дома №23, а с 20 января по 16 марта — нечетная сторона вблизи дома №39.
Модернизация водоснабжения и канализации южной части Уфы — это большой проект, начатый в 2021 году. Он включает в себя строительство более 23 километров новых коммуникаций, которые пересекают реки, железную дорогу и автомагистрали. Также будет построена новая канализационная насосная станция и реконструированы очистные сооружения.
Как ранее сообщал Mkset, уже третью высотку в Уфе возведут в рамках комплексного развития территорий.