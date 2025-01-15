В Уфе на два месяца перекроют дороги

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Уфе продолжается масштабный проект по замене водопроводных и канализационных сетей. Для обеспечения безопасности во время работ по прокладке новых труб, с 20 января по 16 марта, будет частично перекрыт участок улицы Дагестанской в Демском районе, от Магистральной до Исследовательской.