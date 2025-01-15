mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 09:50

Published 15 января, 09:50

Modified 15 января, 09:52

Updated 15 января, 09:52

В декабре Омари Тетрадзе стал спортивным директором ФК «Уфа»

В футбольном клубе «Уфа» игрокам представили нового главного тренера

15 января 2025, 09:50
Фото: fcufa.pro. В декабре Омари Тетрадзе стал спортивным директором ФК «Уфа»
Об этом сообщил в среду, 15 января, бывший руководитель пресс-службы клуба Сергей Тыртышный. В клубе это сообщение не комментируют.
— Спортивный директор «Уфы» Омари Тетрадзе представлен команде в качестве главного тренера, — написал Тыртышный в своем телеграм-канале. — Присутствующего было в начале тренировки Евгения Харлачева попросили уйти. Ему вручили приказ о переводе на должность тренера молодежки и он не может наблюдать за тренировками основы.

В самом клубе от комментариев воздержались, назвав это «слухами». На официальном сайте клуба Евгений Харлачев по-прежнему значится главным тренером, а Омари Тетрадзе — спортивным директором. Главным тренером молодежной команды является Дмитрий Смолин.

Футбольный клуб «Уфа» решили усилить новым руководителем
Узнать подробнее

Напомним, разговоры о смене главного тренера «Уфы» Евгения Харлачева начались после неудачного старта команды в новом сезоне в Первой лиге, когда после первого круга клуб оказался в зоне вылета. Правда, позже команда сумела ее покинуть, обыграв на домашнем поле саратовский «Сокол». Сейчас «Уфа» находится на 15 месте, на одно очко опережая «Сокол».

Назначение в декабре прошлого года известного футболиста Омари Тетрадзе спортивным директором ФК «Уфа» лишь подогрело интерес болельщиков к теме возможной смены тренера. Очевидно, футбольной общественности надо еще какое-то время подождать, пока в уфимской команде сами все объяснят болельщикам.

Читайте также:
Во сколько обходится футбол Башкирии и нужен ли он региону?«Уфа» проиграла матч после автоголаСкончался известный спортсмен из Уфы
#Разиф Абдуллин#Спорт#Башкирия#Уфа#ФК "Уфа"#Футбол#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Футбол в Уфе#Омари Тетрадзе#Проверка слухов#Евгений Харлачев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика