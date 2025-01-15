В футбольном клубе «Уфа» игрокам представили нового главного тренера

Posted 15 января, 09:50
Published 15 января, 09:50
Modified 15 января, 09:52
Updated 15 января, 09:52
— Спортивный директор «Уфы» Омари Тетрадзе представлен команде в качестве главного тренера, — написал Тыртышный в своем телеграм-канале. — Присутствующего было в начале тренировки Евгения Харлачева попросили уйти. Ему вручили приказ о переводе на должность тренера молодежки и он не может наблюдать за тренировками основы.
В самом клубе от комментариев воздержались, назвав это «слухами». На официальном сайте клуба Евгений Харлачев по-прежнему значится главным тренером, а Омари Тетрадзе — спортивным директором. Главным тренером молодежной команды является Дмитрий Смолин.
Напомним, разговоры о смене главного тренера «Уфы» Евгения Харлачева начались после неудачного старта команды в новом сезоне в Первой лиге, когда после первого круга клуб оказался в зоне вылета. Правда, позже команда сумела ее покинуть, обыграв на домашнем поле саратовский «Сокол». Сейчас «Уфа» находится на 15 месте, на одно очко опережая «Сокол».
Назначение в декабре прошлого года известного футболиста Омари Тетрадзе спортивным директором ФК «Уфа» лишь подогрело интерес болельщиков к теме возможной смены тренера. Очевидно, футбольной общественности надо еще какое-то время подождать, пока в уфимской команде сами все объяснят болельщикам.