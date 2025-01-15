В футбольном клубе «Уфа» игрокам представили нового главного тренера

Напомним, разговоры о смене главного тренера «Уфы» Евгения Харлачева начались после неудачного старта команды в новом сезоне в Первой лиге, когда после первого круга клуб оказался в зоне вылета. Правда, позже команда сумела ее покинуть, обыграв на домашнем поле саратовский «Сокол». Сейчас «Уфа» находится на 15 месте, на одно очко опережая «Сокол».