В финал «Серебряного Лучника» — Приволжье вышли 28 проектов из 9 регионов ПФО

Posted 15 января, 12:04
Published 15 января, 12:04
Modified 15 января, 12:11
Updated 15 января, 12:11
На ежегодный конкурс принимаются проекты, реализованные в регионах Приволжского федерального округа. Участие в региональном этапе бесплатное. В жюри премии входят 10 ведущих экспертов по коммуникациям и медиаменеджеров из ПФО и Москвы. Премию поддерживает концерн «Росэнергоатом». Партнерство такого уровня демонстрирует не только высокий статус Премии, но и заинтересованность крупных корпораций в развитии коммуникационной сферы. Информационный партнер премии — Медиахолдинг 1MI.
В соответствии с регламентом премии заочный этап голосования проходил в закрытой системе под индивидуальным доступом каждого члена жюри. Эксперты обращали внимание на актуальность коммуникационных задач, понимание целевых аудиторий проекта и умение работать с ними, коммуникационную стратегию, использование современных инструментов коммуникации, креативность, а главное — постановку целей и задач и их достижение. Каждый из показателей оценивался по 7-балльной шкале.
«Обычно в финал выходят три лучших проекта в номинации. Однако в этом сезоне некоторые темы побили все рекорды: например, 19 работ посвящено продвижению культурно-просветительских проектов, событийные коммуникации и продвижение территорий собрали по 15 хороших проектов. В корпоративном секторе проектов поменьше, но зато 4 проекта набрали одинаковое количество баллов. Поэтому в некоторых номинациях в этом году будут защищаться по 4 участника. Мы с нетерпением ждем очного этапа и желаем коллегам драйва и уверенности в себе», — отметила исполнительный директор Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье Анна Айзенштадт.
Очные защиты мастеров коммуникаций состоятся 30 января 2025 года в Нижнем Новгороде (Центр компетенций «КУПНО.СТАРТ», ул. Рождественская, 17). Проект, признанный наилучшим среди финалистов, автоматически войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».
В шорт-лист XIV Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье вышли следующие проекты:
ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России», Москва — Саратовская область;
СИБУР-Нефтехим, Нижегородская область;
Хевел, Чувашская Республика.
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», Саратовская область;
РусВинил, Нижегородская область;
ООО «РН-БашНИПИнефть», Республика Башкортостан;
«Красная Гвардия», Республика Башкортостан.
«New People», Нижегородская область;
Нижегородский кампус Высшей школы экономики, Нижегородская область;
PR-агентство «Март», Пермский край.
АО КБ Хлынов, Кировская область;
АНО «Эпоха Водолея», Оренбургская область;
Ассоциация «Донор-Серч», Республика Татарстан;
АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина», Нижегородская область.
АО «Тольяттиазот», Самарская область;
ITGOrky, Нижегородская область,
Минсельхоз Чувашии, Чувашская Республика.
ИП Соленков В.Н., Саратовская область;
Южноуральская тропа, Республика Башкортостан;
«Центр по реализации проектов в сфере культуры», Пермский край;
Администрация городского округа город Арзамас, Нижегородская область.
АО «Нижегородская ярмарка», Нижегородская область;
Автономная некоммерческая организация «Центр развития кинопроизводства», Пермский край;
Казанский государственный цирк, Республика Татарстан;
ООО «Тархан», Республика Башкортостан.
МАУК «Парк Швейцария», Нижегородская область;
Минсельхоз Чувашии, КУП ЧР «Агро-Инновации»;
МБУК «Оричевская районная централизованная клубная система», Кировская область.