В финал «Серебряного Лучника» — Приволжье вышли 28 проектов из 9 регионов ПФО

В соответствии с регламентом премии заочный этап голосования проходил в закрытой системе под индивидуальным доступом каждого члена жюри. Эксперты обращали внимание на актуальность коммуникационных задач, понимание целевых аудиторий проекта и умение работать с ними, коммуникационную стратегию, использование современных инструментов коммуникации, креативность, а главное — постановку целей и задач и их достижение. Каждый из показателей оценивался по 7-балльной шкале.