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Posted 15 января, 12:04

Published 15 января, 12:04

Modified 15 января, 12:11

Updated 15 января, 12:11

В финал «Серебряного Лучника» — Приволжье вышли 28 проектов из 9 регионов ПФО

В финал «Серебряного Лучника» — Приволжье вышли 28 проектов из 9 регионов ПФО

15 января 2025, 12:04
Фото: «Серебряный Лучник Приволжье».
Подведены итоги заочного этапа оценки проектов, заявленных на XIV Региональную премию в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье.

На ежегодный конкурс принимаются проекты, реализованные в регионах Приволжского федерального округа. Участие в региональном этапе бесплатное. В жюри премии входят 10 ведущих экспертов по коммуникациям и медиаменеджеров из ПФО и Москвы. Премию поддерживает концерн «Росэнергоатом». Партнерство такого уровня демонстрирует не только высокий статус Премии, но и заинтересованность крупных корпораций в развитии коммуникационной сферы. Информационный партнер премии — Медиахолдинг 1MI.

В соответствии с регламентом премии заочный этап голосования проходил в закрытой системе под индивидуальным доступом каждого члена жюри. Эксперты обращали внимание на актуальность коммуникационных задач, понимание целевых аудиторий проекта и умение работать с ними, коммуникационную стратегию, использование современных инструментов коммуникации, креативность, а главное — постановку целей и задач и их достижение. Каждый из показателей оценивался по 7-балльной шкале.

«Обычно в финал выходят три лучших проекта в номинации. Однако в этом сезоне некоторые темы побили все рекорды: например, 19 работ посвящено продвижению культурно-просветительских проектов, событийные коммуникации и продвижение территорий собрали по 15 хороших проектов. В корпоративном секторе проектов поменьше, но зато 4 проекта набрали одинаковое количество баллов. Поэтому в некоторых номинациях в этом году будут защищаться по 4 участника. Мы с нетерпением ждем очного этапа и желаем коллегам драйва и уверенности в себе», — отметила исполнительный директор Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье Анна Айзенштадт.

Очные защиты мастеров коммуникаций состоятся 30 января 2025 года в Нижнем Новгороде (Центр компетенций «КУПНО.СТАРТ», ул. Рождественская, 17). Проект, признанный наилучшим среди финалистов, автоматически войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».

Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты

  • Экофестиваль «Вода России. День Волги в Саратове»,

ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России», Москва — Саратовская область;

  • Экологический волонтерский проект «Чистый город»,

СИБУР-Нефтехим, Нижегородская область;

  • «А много ли в России солнца?!»,

Хевел, Чувашская Республика.

Корпоративные коммуникации

  • Атомная энергетика- гордость России,

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», Саратовская область;

  • 10 лет РусВинилу: все только начинается,

РусВинил, Нижегородская область;

  • «Тайны архитектуры Уфы». Квест к 450-летию города,

ООО «РН-БашНИПИнефть», Республика Башкортостан;

  • Как мы хакнули HR,

«Красная Гвардия», Республика Башкортостан.

Маркетинговые коммуникации

  • Синергетический подход в маркетинге как точка роста для завода-изготовителя «Окна Компас»»,

«New People», Нижегородская область;

  • «Вышка. Я могу»: маркетинговая стратегия приемной кампании — 2024,

Нижегородский кампус Высшей школы экономики, Нижегородская область;

  • Книжный клуб как инструмент отстройки от конкурентов и формирования репутации кафе,

PR-агентство «Март», Пермский край.

Коммуникации в благотворительности

  • Сказочный тур с Дедом Морозом всея Руси,

АО КБ Хлынов, Кировская область;

  • Городской мотоциклист,

АНО «Эпоха Водолея», Оренбургская область;

  • Игрофикация донорства на платформе DonorSearch,

Ассоциация «Донор-Серч», Республика Татарстан;

  • Собери мечту,

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина», Нижегородская область.

Продвижение государственных и общественных программ

  • Династии Тольяттиазота,

АО «Тольяттиазот», Самарская область;

  • ITGOrky,

ITGOrky, Нижегородская область,

  • «ИИ-итоги чувашского сельхозгода»,

Минсельхоз Чувашии, Чувашская Республика.

Развитие и продвижение территорий

  • Устиновская усадьба: фестиваль креативных индустрий Origami Video,

ИП Соленков В.Н., Саратовская область;

  • Южноуральская тропа,

Южноуральская тропа, Республика Башкортостан;

  • Фестиваль уличных театров «Флюгер»,

«Центр по реализации проектов в сфере культуры», Пермский край;

  • Нереальный гусь: Фестиваль дополненной реальности и цифрового искусства «ARЗАМАС»,

Администрация городского округа город Арзамас, Нижегородская область.

Культурно-просветительские проекты

  • Фестиваль «Ярмарка в городе» на Нижегородской ярмарке,

АО «Нижегородская ярмарка», Нижегородская область;

  • Второй всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»,

Автономная некоммерческая организация «Центр развития кинопроизводства», Пермский край;

  • Общественный проект «неЦирк»,

Казанский государственный цирк, Республика Татарстан;

  • Большая этнографическая игра «Малая родина — большая страна»,

ООО «Тархан», Республика Башкортостан.

Событийные коммуникации

  • Джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии»,

МАУК «Парк Швейцария», Нижегородская область;

  • «Зелёное золото России» — самый ХМЕЛЬной фест страны,

Минсельхоз Чувашии, КУП ЧР «Агро-Инновации»;

  • Международный фестиваль «Истобенский огурец»,

МБУК «Оричевская районная централизованная клубная система», Кировская область.

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