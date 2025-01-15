В Башкирии загадочно погибли молодые люди

Posted 15 января, 06:20
Published 15 января, 06:20
Modified 15 января, 07:42
Updated 15 января, 07:42
Трагедия произошла около двух часов ночи на 1536 километре автотрассы М5 «Урал». Как стало известно, 22-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигавшийся со стороны Уфы в направлении Челябинска, неожиданно выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузным «Ситраком». За рулем фуры находился 55-летний мужчина. В результате этого лобового столкновения водитель «Лады» и его 36-летний пассажир получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции, работающие на месте трагедии, не могут пока дать точного ответа, что именно стало причиной выезда «Лады» на встречку. Обстоятельства происшествия тщательно изучаются. Известно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения, особенно сильно пострадала легковушка.
Как ранее сообщал Mkset, не справившись с управлением, водитель внушительной иномарки спровоцировал трагическое ДТП в Башкирии.