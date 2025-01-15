В Башкирии загадочно погибли молодые люди

Трагедия произошла около двух часов ночи на 1536 километре автотрассы М5 «Урал». Как стало известно, 22-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигавшийся со стороны Уфы в направлении Челябинска, неожиданно выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузным «Ситраком». За рулем фуры находился 55-летний мужчина. В результате этого лобового столкновения водитель «Лады» и его 36-летний пассажир получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия.