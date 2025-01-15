В Башкирии назвали даты школьных выпускных

Последний звонок и выпускной — главное событие в жизни любого школьника. В этом году в Башкортостане более 50 тысяч учеников заканчивают девятый класс, а 15,5 тысяч — одиннадцатый. Торжественные линейки по окончанию учебы для учащихся 9-х и 11-х классов пройдут в субботу, 24 мая. Затем школьников ждут экзамены ОГЭ и ЕГЭ.