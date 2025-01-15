mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 07:56

Published 15 января, 07:56

Modified 15 января, 08:08

Updated 15 января, 08:08

Дату Последнего звонка назвали в Башкирии

В Башкирии назвали даты школьных выпускных

15 января 2025, 07:56
Фото: mkset.ru.

Дату Последнего звонка назвали в Башкирии

Расписание Последнего звонка и выпускных озвучили региональном Минобразования в среду, 15 января.

Последний звонок и выпускной — главное событие в жизни любого школьника. В этом году в Башкортостане более 50 тысяч учеников заканчивают девятый класс, а 15,5 тысяч — одиннадцатый. Торжественные линейки по окончанию учебы для учащихся 9-х и 11-х классов пройдут в субботу, 24 мая. Затем школьников ждут экзамены ОГЭ и ЕГЭ.

Вручение аттестатов и торжественные выпускные вечера пройдут в пятницу, 27 июня, для девятиклассников, а в субботу, 28 июня, для учеников окончивших 11-й класс.

Школьник устроил погоню в Уфе
Узнать подробнее

Важно отметить, что на вручение аттестатов старшие выпускники могут получить медали за учебные достижения. Выпускники, имеющие в табеле оценок не более двух «четвёрок» и набравшие на ЕГЭ по русскому языку и одному из предметов на выбор более 60 баллов, получат «серебряную» медаль. Круглых отличников, набравших более 70 баллов на экзаменах, ждёт «золото».

Хилые нежные школьники волнуют депутатов Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказал, как хилые школьники взволновали башкирских депутатов.

Читайте также:
Названа дата проведения допуска к ЕГЭ в БашкирииШкольникам продлили каникулы в УфеИзбитого младшеклассника увезли из школы в реанимацию
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#ЕГЭ#Последний звонок#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Школьники#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#ОГЭ#Аттестаты#Выпускные#Медали#Учебные достижения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика