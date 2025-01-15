В Башкирии назвали даты школьных выпускных

Posted 15 января, 07:56
Published 15 января, 07:56
Modified 15 января, 08:08
Updated 15 января, 08:08
Последний звонок и выпускной — главное событие в жизни любого школьника. В этом году в Башкортостане более 50 тысяч учеников заканчивают девятый класс, а 15,5 тысяч — одиннадцатый. Торжественные линейки по окончанию учебы для учащихся 9-х и 11-х классов пройдут в субботу, 24 мая. Затем школьников ждут экзамены ОГЭ и ЕГЭ.
Вручение аттестатов и торжественные выпускные вечера пройдут в пятницу, 27 июня, для девятиклассников, а в субботу, 28 июня, для учеников окончивших 11-й класс.
Важно отметить, что на вручение аттестатов старшие выпускники могут получить медали за учебные достижения. Выпускники, имеющие в табеле оценок не более двух «четвёрок» и набравшие на ЕГЭ по русскому языку и одному из предметов на выбор более 60 баллов, получат «серебряную» медаль. Круглых отличников, набравших более 70 баллов на экзаменах, ждёт «золото».