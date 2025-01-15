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Posted 15 января, 09:05

Published 15 января, 09:05

Modified 15 января, 09:13

Updated 15 января, 09:13

Уфимцев лишили крещенской купели

Уфимцев лишили крещенской купели

15 января 2025, 09:05
Фото: https://vk.com/leninskyufa
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Сюжет
Праздник
В Ленинском районе Уфы отказались от организации купели к празднику Крещения, сообщили в администрации района в среду, 15 января.
Не вся вода в Уфе — святая
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Уже в это воскресенье, 19 января, христиане отмечают праздник Крещения Господня. Однако в администрации Ленинского района Уфы предупредили, что купель в Нижегородке в 2025 году открывать не будут. Дело в том, что толщина льда на реке Белой не соответствует требованиям безопасности.

Чиновники пообещали поискать другие места для организации купели в районе. Однако жителям всё-таки стоит заранее составить маршрут до купелей в других районах Уфы.

Крещение 2025 в Башкирии: где откроют купели и как себя вести на обряде
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Крещение Господне — это один из важнейших христианских праздников, который отмечается 19 января. Этот день посвящен событию, когда Иисус Христос был крещен в реке Иордан Иоанном Крестителем. Праздник символизирует явление Святой Троицы: Бога Отца, Сына и Святого Духа.

В России этот день часто сопровождается обрядом освящения воды. В храмах и на водоемах верующие собираются, чтобы принять участие в литургии и освящении воды, которая считается святой и целебной. Многие люди верят, что вода, освященная в этот день, обладает особой силой и может исцелять.

Одной из самых известных традиций является купание в проруби. Считается, что окунание в ледяную воду в Крещение очищает душу и тело, а также символизирует духовное возрождение. Несмотря на холодную погоду, многие верующие принимают участие в этом обряде, что подчеркивает их веру и преданность.

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