Уфимцев лишили крещенской купели

Posted 15 января, 09:05
Published 15 января, 09:05
Modified 15 января, 09:13
Updated 15 января, 09:13
Уже в это воскресенье, 19 января, христиане отмечают праздник Крещения Господня. Однако в администрации Ленинского района Уфы предупредили, что купель в Нижегородке в 2025 году открывать не будут. Дело в том, что толщина льда на реке Белой не соответствует требованиям безопасности.
Чиновники пообещали поискать другие места для организации купели в районе. Однако жителям всё-таки стоит заранее составить маршрут до купелей в других районах Уфы.
Крещение Господне — это один из важнейших христианских праздников, который отмечается 19 января. Этот день посвящен событию, когда Иисус Христос был крещен в реке Иордан Иоанном Крестителем. Праздник символизирует явление Святой Троицы: Бога Отца, Сына и Святого Духа.
В России этот день часто сопровождается обрядом освящения воды. В храмах и на водоемах верующие собираются, чтобы принять участие в литургии и освящении воды, которая считается святой и целебной. Многие люди верят, что вода, освященная в этот день, обладает особой силой и может исцелять.
Одной из самых известных традиций является купание в проруби. Считается, что окунание в ледяную воду в Крещение очищает душу и тело, а также символизирует духовное возрождение. Несмотря на холодную погоду, многие верующие принимают участие в этом обряде, что подчеркивает их веру и преданность.