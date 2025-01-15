Уфимцев лишили крещенской купели

В России этот день часто сопровождается обрядом освящения воды. В храмах и на водоемах верующие собираются, чтобы принять участие в литургии и освящении воды, которая считается святой и целебной. Многие люди верят, что вода, освященная в этот день, обладает особой силой и может исцелять.