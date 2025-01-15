Уфимский самолёт подал сигнал тревоги

Posted 15 января, 09:48
Published 15 января, 09:48
Modified 15 января, 09:58
Updated 15 января, 09:58
По данным онлайн-канала, нештатная ситуация произошла на борту рейса из Иркутска в Уфу в среду, 15 января. Этот перелет выполняла авиакомпания «Сибирь». Самолет «Боинг — 738» штатно взлетел утром в среду в Иркутске. Полёт проходил без происшествий. Но внезапно одному из пассажиров уфимского рейса стало плохо. Это заметили стюарды. Возникло подозрение на сердечный приступ.
Экипаж доложил о случившемся командиру воздушного судна. Он принял решение экстренно сажать самолёт, чтобы спасти жизнь пассажира. В этот момент рейс SBI6363 «Иркутск — Уфа» пролетал рядом с Омском. Подав сигнал тревоги и известив о решении наземные службы, самолёт посадили в Омске. Пассажира передали медикам.