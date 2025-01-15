mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 09:48

Published 15 января, 09:48

Modified 15 января, 09:58

Updated 15 января, 09:58

Больной пассажир сорвал рейс в Уфу

Уфимский самолёт подал сигнал тревоги

15 января 2025, 09:48
Фото: mkset.ru.

Больной пассажир сорвал рейс в Уфу

Командир воздушного судна принял решение после получения тревожного сообщения от экипажа, сообщает в среду, 15 января, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

По данным онлайн-канала, нештатная ситуация произошла на борту рейса из Иркутска в Уфу в среду, 15 января. Этот перелет выполняла авиакомпания «Сибирь». Самолет «Боинг — 738» штатно взлетел утром в среду в Иркутске. Полёт проходил без происшествий. Но внезапно одному из пассажиров уфимского рейса стало плохо. Это заметили стюарды. Возникло подозрение на сердечный приступ.

Экипаж доложил о случившемся командиру воздушного судна. Он принял решение экстренно сажать самолёт, чтобы спасти жизнь пассажира. В этот момент рейс SBI6363 «Иркутск — Уфа» пролетал рядом с Омском. Подав сигнал тревоги и известив о решении наземные службы, самолёт посадили в Омске. Пассажира передали медикам.

Татарстанский самолёт срочно посадили в Уфе
Узнать подробнее

Напомним, 14 января в Уфе экстренно посадили самолёт, направлявшийся с вахтовиками в Татарстан.

Читайте также:
Безногий блогер из Уфы станет многодетным отцомУфимскому блогеру не дали ₽50 млнВ Уфе цены на авиабилеты упали до ₽3500
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Омск#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика