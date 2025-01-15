Уфимский рейс посадили в Самаре

Напомним, из соображений безопасности полётов гражданской авиации аэропорт «Уфа» на два часа прекратил взлёт и посадку самолётов. За это время на запасные аэродромы, как сообщала Росавиация, ушли девять уфимских рейсов. Кроме того, в режиме ожидания на взлёт оказались пассажиры рейсов, которые должны были подняться в небо Уфы в период с 13:00 до 15:00 по местному времени.