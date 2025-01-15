Уфимский рейс посадили в Самаре

Posted 15 января, 11:49
Published 15 января, 11:49
Modified 15 января, 11:51
Updated 15 января, 11:51
В среду инсайдерский авиа-паблик подтвердил то, о чем Mkset сообщал накануне, 14 января. Из-за временного прекращение полётов гражданской авиации над Уфой одному из самолётов «Сибири» пришлось уходить на запасной аэродром. Для рейса S7 Airlines S7 1135 «Москва — Уфа» им 14 января стал аэропорт Самары. Об этом Mkset сообщили пассажиры злополучного рейса, вынужденного садиться не в конечной точке маршрута.
Напомним, из соображений безопасности полётов гражданской авиации аэропорт «Уфа» на два часа прекратил взлёт и посадку самолётов. За это время на запасные аэродромы, как сообщала Росавиация, ушли девять уфимских рейсов. Кроме того, в режиме ожидания на взлёт оказались пассажиры рейсов, которые должны были подняться в небо Уфы в период с 13:00 до 15:00 по местному времени.
Негласная причина ввода режима чистого неба — угроза атаки БПЛА.