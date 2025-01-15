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Posted 15 января, 07:45

Published 15 января, 07:45

Modified 15 января, 08:03

Updated 15 января, 08:03

Татарстан сменил первое лицо в Башкирии

Татарстан сменил первое лицо в Башкирии

15 января 2025, 07:45
Фото: 1MI.
Глава Татарстана Рустам Минниханов назначил нового представителя региона в Башкортостане, сообщает в среду, 15 января, официальный портал администрации Татарстана.

Согласно указу, подписанному 14 января, Ильсур Фанилович Ихсанов будет занимать должность постоянного представителя Татарстана в Башкирии в течение трех лет. Это кадровое решение последовало за отставкой предыдущего представителя, Юсупа Якубова, который покинул свой пост по собственному желанию в конце октября 2024 года.

Якубов проработал в этой должности с осени 2020 года, после его ухода временным представителем была назначена Регина Ильина. Теперь же, после официального назначения Ихсанова, Татарстан обрел своего постоянного представителя в соседнем регионе.

Как ранее сообщал Mkset, в 2025 году серия атак с применением беспилотных летательных аппаратов обрушилась на Казань.

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