Татарстан сменил первое лицо в Башкирии

Posted 15 января, 07:45
Published 15 января, 07:45
Modified 15 января, 08:03
Updated 15 января, 08:03
Согласно указу, подписанному 14 января, Ильсур Фанилович Ихсанов будет занимать должность постоянного представителя Татарстана в Башкирии в течение трех лет. Это кадровое решение последовало за отставкой предыдущего представителя, Юсупа Якубова, который покинул свой пост по собственному желанию в конце октября 2024 года.
Якубов проработал в этой должности с осени 2020 года, после его ухода временным представителем была назначена Регина Ильина. Теперь же, после официального назначения Ихсанова, Татарстан обрел своего постоянного представителя в соседнем регионе.
Как ранее сообщал Mkset, в 2025 году серия атак с применением беспилотных летательных аппаратов обрушилась на Казань.