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Posted 15 января, 12:33

Published 15 января, 12:33

Modified 15 января, 13:06

Updated 15 января, 13:06

Патрули против стаи волков ввели в Башкирии

Стаи хищников кошмарят закрытый город в Башкирии

15 января 2025, 12:33
Фото: tg/Подслушано Межгорье.

Патрули против стаи волков ввели в Башкирии

Власти ЗАТО Межгорье отправили рабочую группу на патрулирование города из-за шумихи вокруг гуляющих по улицам волков, сообщили в местной администрации в среду, 15 января.
Волки захватили закрытый город в Башкирии
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Жители закрытого города Межгорье в Башкирии подняли настоящую панику в соцсетях. Люди, один за другим, начали делиться историями и кадрами свободно гуляющих по улицам волков. Впервые лесных хищников заметили ещё 5 января — стая вальяжно прогуливалась по улице Парковой. Через несколько дней волков начали замечать и на других дорогах Межгорья.

Видео: tg/Подслушано Межгорье. Волки в ЗАТО

Однако администрация ЗАТО решать проблему с дикими хищниками на улицах сильно не спешит. Заявления журналистов о нашествии волков чиновники не подтвердили, однако и не опровергли. Для успокоения людских душ в администрации даже создали «рабочую группу», которая патрулирует улицы Межгорья.

Между тем, паника среди жителей продолжает нарастать:

— Скоро мы привыкнем и волк будет жить в каждом доме, — шутит в комментариях Полина.
— Обычный житель города у которого есть навыки охотника может спокойно пойти спросить разрешение на то что бы он сам убил волка.
— Ага и он загрызет тебя быстрее пока ты фонарик достанешь, не неси х***ю, кто то же реально поверит.
— Так мне радоваться или брать ружье в школу? — пытаются разобраться, как поступить с лесными гостями жители Межгорья.
Фото: tg/Подслушано Межгорье
Жителей закрытого города напугали волки
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Mkset решил напомнить правила поведения в случае встречи с волчьей стаей на улицах вашего города:

  1. Постарайтесь оставаться спокойным, чтобы не спугнуть животное и не провоцировать его на агрессивные действия.
  2. Сохраняйте дистанцию. Волки, как правило, избегают человека, но могут быть опасны, если почувствуют угрозу.
  3. Убегая, вы можете спровоцировать хищника на погоню. Вместо этого стойте спокойно или медленно отступайте, не теряя волка из виду.
  4. Попробуйте громко говорить, свистеть или хлопать в ладоши, чтобы испугать волка. Это может помочь отпугнуть животное.
  5. Никогда не пытайтесь накормить или привлечь волка, так как это может вызвать интерес хищника к вашей персоне.
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Ситуация в городе заставила властей собрать экстренное собрание рабочей группы, куда пригласили всех возможных экспертов: главу и представителей администрации, сотрудников заповедников, полиции, Росгвардии, а также представителей ещё нескольких силовых структур. Посовещавшись, власти приняли решение усилить патрули и дать разрешение на «меры по отпугиванию хищного зверя.

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