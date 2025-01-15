Стаи хищников кошмарят закрытый город в Башкирии

Posted 15 января, 12:33
Published 15 января, 12:33
Modified 15 января, 13:06
Updated 15 января, 13:06
Жители закрытого города Межгорье в Башкирии подняли настоящую панику в соцсетях. Люди, один за другим, начали делиться историями и кадрами свободно гуляющих по улицам волков. Впервые лесных хищников заметили ещё 5 января — стая вальяжно прогуливалась по улице Парковой. Через несколько дней волков начали замечать и на других дорогах Межгорья.
Однако администрация ЗАТО решать проблему с дикими хищниками на улицах сильно не спешит. Заявления журналистов о нашествии волков чиновники не подтвердили, однако и не опровергли. Для успокоения людских душ в администрации даже создали «рабочую группу», которая патрулирует улицы Межгорья.
Между тем, паника среди жителей продолжает нарастать:
— Скоро мы привыкнем и волк будет жить в каждом доме, — шутит в комментариях Полина.
— Обычный житель города у которого есть навыки охотника может спокойно пойти спросить разрешение на то что бы он сам убил волка.
— Ага и он загрызет тебя быстрее пока ты фонарик достанешь, не неси х***ю, кто то же реально поверит.
— Так мне радоваться или брать ружье в школу? — пытаются разобраться, как поступить с лесными гостями жители Межгорья.
Mkset решил напомнить правила поведения в случае встречи с волчьей стаей на улицах вашего города:
Ситуация в городе заставила властей собрать экстренное собрание рабочей группы, куда пригласили всех возможных экспертов: главу и представителей администрации, сотрудников заповедников, полиции, Росгвардии, а также представителей ещё нескольких силовых структур. Посовещавшись, власти приняли решение усилить патрули и дать разрешение на «меры по отпугиванию хищного зверя.