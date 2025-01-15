Стаи хищников кошмарят закрытый город в Башкирии

Жители закрытого города Межгорье в Башкирии подняли настоящую панику в соцсетях. Люди, один за другим, начали делиться историями и кадрами свободно гуляющих по улицам волков. Впервые лесных хищников заметили ещё 5 января — стая вальяжно прогуливалась по улице Парковой. Через несколько дней волков начали замечать и на других дорогах Межгорья.