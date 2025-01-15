Собаки видят людей насквозь: как собаки выбирают, кому доверять?

Многие владельцы собак замечали удивительное: их питомец может сразу принять одного человека, а к другому относиться с недоверием или даже избегать его. Это кажется загадочным, но разгадка лежит в природе собачьего восприятия. Собаки используют не только свои инстинкты, но и острое обоняние, умение считывать сигналы тела и реагировать на эмоции.