Собаки видят людей насквозь: как собаки выбирают, кому доверять?

Posted 15 января, 09:08
Published 15 января, 09:08
Modified 15 января, 09:10
Updated 15 января, 09:10
Многие владельцы собак замечали удивительное: их питомец может сразу принять одного человека, а к другому относиться с недоверием или даже избегать его. Это кажется загадочным, но разгадка лежит в природе собачьего восприятия. Собаки используют не только свои инстинкты, но и острое обоняние, умение считывать сигналы тела и реагировать на эмоции.
Эксперты утверждают, что поведение собаки объясняется логикой.
— Собаки оценивают людей, основываясь на нескольких ключевых факторах — запахе, языке тела и эмоциональном состоянии. Эти факторы помогают им быстро понять, насколько человек безопасен, — говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Чувствительность носа собаки поражает. У них более 200 миллионов обонятельных рецепторов (у человека — около 5 миллионов), что позволяет воспринимать даже слабейшие запахи. Для собаки человек — это, прежде всего, его аромат.
Если от человека пахнет алкоголем, табаком или сильным парфюмом, это может вызвать у питомца тревогу. Даже изменение гормонального фона, например, в момент стресса или страха, собака легко улавливает. Так, если человек нервничает или испытывает агрессию, собака это почувствует и может избегать контакта.
— Собаки чувствуют наш настрой буквально носом. Это их способ понять, дружелюбны ли мы или несем угрозу, — комментирует Владимир.
Собаки внимательно наблюдают за поведением людей, анализируя позы, движения и голос. Резкие жесты, неуверенные шаги или громкий голос могут насторожить животное.
Например, человек, который активно машет руками или ведет себя суетливо, может показаться собаке непредсказуемым. Это вызывает у нее настороженность и желание держаться подальше. Напротив, спокойные, уверенные движения говорят собаке о надежности и безопасности.
Собаки настолько тонко воспринимают язык тела, что могут предугадать действия человека. Например, наклон вперед с протянутой рукой может быть воспринят как угроза, особенно если это незнакомец.
Собаки способны считывать не только внешние проявления, но и внутреннее состояние человека. Это связано с изменением гормонального фона. Например, страх увеличивает уровень кортизола, а радость — окситоцина. Для собаки эти изменения ощутимы на уровне запахов.
Многие собаководы советуют сохранять спокойствие при встрече с незнакомой собакой. Любая агрессия или страх могут спровоцировать нежелательную реакцию. Так, расслабленное состояние, ровный голос и плавные движения помогут наладить контакт с животным.
Несмотря на кажущуюся простоту, обмануть собаку нелегко. Их обоняние, наблюдательность и способность воспринимать эмоции делают их настоящими «экспертами по людям». Однако, как утверждает кинолог, собака способна изменить свое мнение о человеке, если тот проявит доброжелательность и заботу.
— Даже если сначала собака отнеслась к вам с настороженностью, со временем, благодаря терпению и внимательному отношению, она может изменить свое мнение. Главное — не пытаться действовать насильно, — подчеркивает эксперт.
Если вы хотите завоевать доверие собаки, важно помнить о нескольких ключевых правилах:
Способность собак выбирать, кому доверять, — это результат их естественной эволюции. В условиях дикой природы умение быстро оценить потенциальную угрозу было жизненно важным навыком. Сегодня это помогает им находить надежных друзей среди людей.
Уважительное отношение к собакам, понимание их сигналов и умение учитывать их восприятие помогут выстроить с ними доверительные отношения. Собаки — это эмпаты, которые чувствуют нас лучше, чем мы сами. И если ваш питомец кого-то избегает, возможно, стоит прислушаться к его мнению.
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