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Posted 15 января, 09:08

Published 15 января, 09:08

Modified 15 января, 09:10

Updated 15 января, 09:10

Собаки видят людей насквозь: как собаки выбирают, кому доверять?

Собаки видят людей насквозь: как собаки выбирают, кому доверять?

15 января 2025, 09:08
Фото: Изображение Midjourney. Собаки видят людей насквозь: как собаки выбирают, кому доверять?
Собаки могут понять, стоит ли доверять человеку, буквально за первые минуты общения. В чем их секрет? Некоторые говорят о сверхъестественном чутье, но на самом деле это результат их потрясающих природных способностей.

Многие владельцы собак замечали удивительное: их питомец может сразу принять одного человека, а к другому относиться с недоверием или даже избегать его. Это кажется загадочным, но разгадка лежит в природе собачьего восприятия. Собаки используют не только свои инстинкты, но и острое обоняние, умение считывать сигналы тела и реагировать на эмоции.

Эксперты утверждают, что поведение собаки объясняется логикой.

— Собаки оценивают людей, основываясь на нескольких ключевых факторах — запахе, языке тела и эмоциональном состоянии. Эти факторы помогают им быстро понять, насколько человек безопасен, — говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Запах: главный помощник в оценке людей

Чувствительность носа собаки поражает. У них более 200 миллионов обонятельных рецепторов (у человека — около 5 миллионов), что позволяет воспринимать даже слабейшие запахи. Для собаки человек — это, прежде всего, его аромат.

Если от человека пахнет алкоголем, табаком или сильным парфюмом, это может вызвать у питомца тревогу. Даже изменение гормонального фона, например, в момент стресса или страха, собака легко улавливает. Так, если человек нервничает или испытывает агрессию, собака это почувствует и может избегать контакта.

— Собаки чувствуют наш настрой буквально носом. Это их способ понять, дружелюбны ли мы или несем угрозу, — комментирует Владимир.
Запах: главный помощник в оценке людей
Запах: главный помощник в оценке людей. Фото: Изображение Midjourney

Язык тела: что считывают собаки

Собаки внимательно наблюдают за поведением людей, анализируя позы, движения и голос. Резкие жесты, неуверенные шаги или громкий голос могут насторожить животное.

Например, человек, который активно машет руками или ведет себя суетливо, может показаться собаке непредсказуемым. Это вызывает у нее настороженность и желание держаться подальше. Напротив, спокойные, уверенные движения говорят собаке о надежности и безопасности.

Собаки настолько тонко воспринимают язык тела, что могут предугадать действия человека. Например, наклон вперед с протянутой рукой может быть воспринят как угроза, особенно если это незнакомец.

Эмоциональный фон: как собаки распознают настроение

Собаки способны считывать не только внешние проявления, но и внутреннее состояние человека. Это связано с изменением гормонального фона. Например, страх увеличивает уровень кортизола, а радость — окситоцина. Для собаки эти изменения ощутимы на уровне запахов.

Многие собаководы советуют сохранять спокойствие при встрече с незнакомой собакой. Любая агрессия или страх могут спровоцировать нежелательную реакцию. Так, расслабленное состояние, ровный голос и плавные движения помогут наладить контакт с животным.

Эмоциональный фон: как собаки распознают настроение
Эмоциональный фон: как собаки распознают настроение. Фото: Изображение Midjourney

Можно ли обмануть собаку?

Несмотря на кажущуюся простоту, обмануть собаку нелегко. Их обоняние, наблюдательность и способность воспринимать эмоции делают их настоящими «экспертами по людям». Однако, как утверждает кинолог, собака способна изменить свое мнение о человеке, если тот проявит доброжелательность и заботу.

— Даже если сначала собака отнеслась к вам с настороженностью, со временем, благодаря терпению и внимательному отношению, она может изменить свое мнение. Главное — не пытаться действовать насильно, — подчеркивает эксперт.

Как наладить контакт с собакой

Если вы хотите завоевать доверие собаки, важно помнить о нескольких ключевых правилах:

  • Избегайте резких движений: спокойное и размеренное поведение поможет собаке расслабиться.
  • Сохраняйте уверенность: собаки предпочитают людей, которые не проявляют неуверенности.
  • Уважайте личное пространство: не пытайтесь сразу дотронуться до животного, особенно если оно не проявляет инициативы.
  • Не злоупотребляйте ароматами: откажитесь от сильного парфюма перед встречей с собакой.

Почему важно понимать собак

Способность собак выбирать, кому доверять, — это результат их естественной эволюции. В условиях дикой природы умение быстро оценить потенциальную угрозу было жизненно важным навыком. Сегодня это помогает им находить надежных друзей среди людей.

Уважительное отношение к собакам, понимание их сигналов и умение учитывать их восприятие помогут выстроить с ними доверительные отношения. Собаки — это эмпаты, которые чувствуют нас лучше, чем мы сами. И если ваш питомец кого-то избегает, возможно, стоит прислушаться к его мнению.

Ранее эксперты рассказали, умеют ли собаки плакать.

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