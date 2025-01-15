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Posted 15 января, 19:00

Published 15 января, 19:00

Modified 15 января, 19:31

Updated 15 января, 19:31

Сегодня в Уфе: норматив на животных и мобилизация на СВО

Сегодня в Уфе: норматив на животных и мобилизация на СВО

15 января 2025, 19:00
Фото: 1MI.
Представляем в традиционном дайджесте Mkset самые интересные и свежие новости Уфы, которые нужно знать сегодня, 16 января.
В Башкирии уже наступила весна
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Погода в Уфе

Метели вместо морозов нагрянут на Крещение в Уфу. В городе установилась почти плюсовая дневная температура. Удара мороза не ожидается — аномально теплый январь стоит практически по всей России. Из-за этого ставится под вопрос организация крещенских купаний в Уфе. Один из районов города от традиционных омовений в иордани уже отказался.

Уфимцев лишили крещенской купели
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Перекрытие дорог в Уфе

К счастью, оно состоится не сегодня, но все же стоит быть в курсе городских дорожников. Они хотят на два месяца ограничить движение по улице Дагестанской в Уфе. С 20 января на месяц перекроют первую часть улицы, а с 16 февраля — вторую ее половину. Причина — ремонт канализации Демского района. Схемы объезда и движения транспорта здесь.

В Уфе на два месяца перекроют дороги
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Норматив на животных

В среду, 16 января, региональные парламентарии намерены рассказать и прояснить все тонкости поправок в локальные правила о содержании домашних животных. Напомним, ранее власти ввели норматив по числу питомцев. Так, на одну большую собаку или двух мелких собак и пару кошек должно приходиться минимум по 18 квадратных метров жилья их владельца. Уфимцев возмутило, что кто-то лезет в их частную жизнь и своими правилами хочет ограничить число кошек и собак.

Как известно, дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных на территории Республики Башкортостан утверждены постановлением Правительства Башкирии № 550 27 декабря 2024 года.

— В Государственное Собрание поступает большое количество обращений по вопросу содержания и выгула домашних животных, — сообщил спикер Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. — Больше всего вопросов сейчас вызывает ограничение количества собак и кошек, которых можно содержать в квартирах и частном секторе. К сожалению, мы видим, что есть некоторое недопонимание. Чтобы избежать домыслов и неправильных трактовок, надо дать четкие разъяснения.

«Звучит как очередное издевательство…»
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Мобилизация женщин на СВО

Самая свежая новость про мобилизацию на СВО в Башкирии оказалась фейком из Уфы. Ранее хозяйка косметического салона получила якобы из военкомата интересное письмо. От нее требовалось передать данные сотрудниц, которые готовы отправиться на СВО. В ситуацию пришлось вмешаться настоящим военным.

Мобилизация женщин на СВО — правда или фейк
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Прощай, школа!

Названы даты школьных Последних звонков и выпускных в Уфе. Так, последним учебным днем для учащихся 9 и 11 классов в Башкирии станет суббота, 24 мая. Выдача аттестатов выпускникам 9 классов запланирована на 27 июня, а выпускникам 11 классов — 28 июня.

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