Сегодня в Уфе: норматив на животных и мобилизация на СВО

К счастью, оно состоится не сегодня, но все же стоит быть в курсе городских дорожников. Они хотят на два месяца ограничить движение по улице Дагестанской в Уфе. С 20 января на месяц перекроют первую часть улицы, а с 16 февраля — вторую ее половину. Причина — ремонт канализации Демского района. Схемы объезда и движения транспорта здесь.