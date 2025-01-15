«Салават Юлаев» против «Нефтехимика» — где смотреть и кто победит

Клуб из Нижнекамска завершил 2024 год на грустной ноте, потерпев пять поражений подряд. Начало нового года также не радует: после разгрома от «Авангарда» (1:5) они смогли одержать лишь одну победу над «Сибирью» (2:1). В последнем противостоянии с «Салаватом» нижнекамцы упустили преимущество в две шайбы, что стало настоящей трагедией для их фанатов. На данный момент команда находится на 10-м месте на Востоке, отставая от кубковой восьмерки всего на два очка.