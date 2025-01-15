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Posted 15 января, 04:47

Published 15 января, 04:47

Modified 15 января, 07:47

Updated 15 января, 07:47

«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» сыграют в Уфе

«Салават Юлаев» против «Нефтехимика» — где смотреть и кто победит

15 января 2025, 04:47
Фото: 1MI.

«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» сыграют в Уфе

В среду, 15 января, в Уфе состоится матч между ХК «Нефтехимик» и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

На льду «Уфа-Арена» в 19:00 по уфимскому времени пройдет стартовый матч восьмой домашней серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с командой «Нефтехимик». Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

Нефтехимик

Клуб из Нижнекамска завершил 2024 год на грустной ноте, потерпев пять поражений подряд. Начало нового года также не радует: после разгрома от «Авангарда» (1:5) они смогли одержать лишь одну победу над «Сибирью» (2:1). В последнем противостоянии с «Салаватом» нижнекамцы упустили преимущество в две шайбы, что стало настоящей трагедией для их фанатов. На данный момент команда находится на 10-м месте на Востоке, отставая от кубковой восьмерки всего на два очка.

Салават Юлаев

Уфимцы также не могут похвастаться стабильностью. В четырех последних матчах они одержали лишь одну победу — как раз в перестрелке с «Нефтехимиком» (7:4). В других встречах команда Виктора Козлова уступила «Авангарду», «Сибири» и даже «Ак Барсу», что вызывает беспокойство у болельщиков. Тем не менее, «Салават» занимает вторую строчку на Востоке и имеет возможность улучшить свои позиции, если удастся одержать победу в предстоящем матче.

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История встреч и прогнозы букмекеров

Статистика встреч между командами говорит о явном преимуществе «Салавата». Из 43 проведенных матчей уфимцы одержали 28 побед, тогда как «Нефтехимик» выиграл лишь 15 раз. Букмекеры также склоняются к победе хозяев льда, предлагая коэффициент 1.67 на успех «Салавата», в то время как на «Нефтехимик» коэффициент составляет 4.70.

Как ранее сообщал Mkset, Уфа станет постоянным местом проведения турнира по хоккею памяти Сергея Гимаева.

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