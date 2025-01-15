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Posted 15 января, 06:54

Published 15 января, 06:54

Modified 15 января, 06:56

Updated 15 января, 06:56

Россияне увеличили траты в праздники на 8%

Россияне увеличили траты в праздники на 8%

15 января 2025, 06:54
Фото: 1MI.
Траты россиян на товары и услуги в новогодние каникулы 2025 года составили 170 млрд руб. Это на 8% превышает расходы за тот же период в 2024 года и в 1,5 раза — 2023 года. Об этом свидетельствует статистика Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), который занимает 17% российского рынка фискальных данных.

По данным Первого ОФД, на продукты россияне за каникулы потратили 55 млрд руб. (+19% к показателю 2024 г.). До 1,2 млрд руб. выросли расходы на товары для праздника и сувениры (+7%). На 30% увеличился спрос на букеты: почти полмиллиона елочных и цветочных композиций украсили дома и офисы в первые новогодние праздники на общую сумму 360 млн руб. (275 млн руб. — в 2024 г.). Траты на топливо составили 27,5 млрд рублей, что сопоставимо с объемом затрат прошлого года. Спрос на внутренний туризм на личном транспорте сохраняется на стабильно высоком уровне. На 13% вырос спрос на товары для спорта и активного отдыха: россияне закупили 1,9 млн единиц спортивного инвентаря на общую сумму более 2 млрд руб.

В пятерку наиболее популярных категорий в новогодние каникулы традиционно попали затраты на шопинг: на покупку одежды и обуви было потрачено свыше 17,5 млрд рублей — на 450 млн руб. больше, чем в новогодние праздники 2024 года. Традиционно существенная часть расходов приходится на оплату различных услуг в праздники (коммунальные, транспортные, медицинские, курьерские, страховые и услуги связи) — в этом году на них пришлось более 21 млрд руб.

 — Длинные новогодние каникулы большинство россиян предпочитают проводить со своей семьей и близкими друзьями. В этот период традиционно увеличиваются затраты на продуктовую корзину к праздничному столу, включая набор оливье, кулинарию и десерты, электронику, товары для дома и ремонта. Неожиданный всплеск в этом году зафиксирован на печатную продукцию: 650 млн рублей россияне потратили на покупку 2,6 млн книг художественной и бизнес-литературы, а также журналов. Одновременно с этим на 19% увеличились затраты на цифровые развлечения. В общей сложности 144 млн рублей привлекли разработчики онлайн-игр, онлайн-кинотеатры и поставщики видеоконтента. При этом спрос на электронику и аксессуары остается стабильным и сохраняется на уровне 1,46 млрд рублей, — комментирует Татьяна Гребёнкина, руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД.
#Андрей Королев#Общество#Новости
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