Россияне увеличили траты в праздники на 8%

По данным Первого ОФД, на продукты россияне за каникулы потратили 55 млрд руб. (+19% к показателю 2024 г.). До 1,2 млрд руб. выросли расходы на товары для праздника и сувениры (+7%). На 30% увеличился спрос на букеты: почти полмиллиона елочных и цветочных композиций украсили дома и офисы в первые новогодние праздники на общую сумму 360 млн руб. (275 млн руб. — в 2024 г.). Траты на топливо составили 27,5 млрд рублей, что сопоставимо с объемом затрат прошлого года. Спрос на внутренний туризм на личном транспорте сохраняется на стабильно высоком уровне. На 13% вырос спрос на товары для спорта и активного отдыха: россияне закупили 1,9 млн единиц спортивного инвентаря на общую сумму более 2 млрд руб.