Россияне увеличили траты в праздники на 8%

Posted 15 января, 06:54
Published 15 января, 06:54
Modified 15 января, 06:56
Updated 15 января, 06:56
По данным Первого ОФД, на продукты россияне за каникулы потратили 55 млрд руб. (+19% к показателю 2024 г.). До 1,2 млрд руб. выросли расходы на товары для праздника и сувениры (+7%). На 30% увеличился спрос на букеты: почти полмиллиона елочных и цветочных композиций украсили дома и офисы в первые новогодние праздники на общую сумму 360 млн руб. (275 млн руб. — в 2024 г.). Траты на топливо составили 27,5 млрд рублей, что сопоставимо с объемом затрат прошлого года. Спрос на внутренний туризм на личном транспорте сохраняется на стабильно высоком уровне. На 13% вырос спрос на товары для спорта и активного отдыха: россияне закупили 1,9 млн единиц спортивного инвентаря на общую сумму более 2 млрд руб.
В пятерку наиболее популярных категорий в новогодние каникулы традиционно попали затраты на шопинг: на покупку одежды и обуви было потрачено свыше 17,5 млрд рублей — на 450 млн руб. больше, чем в новогодние праздники 2024 года. Традиционно существенная часть расходов приходится на оплату различных услуг в праздники (коммунальные, транспортные, медицинские, курьерские, страховые и услуги связи) — в этом году на них пришлось более 21 млрд руб.
— Длинные новогодние каникулы большинство россиян предпочитают проводить со своей семьей и близкими друзьями. В этот период традиционно увеличиваются затраты на продуктовую корзину к праздничному столу, включая набор оливье, кулинарию и десерты, электронику, товары для дома и ремонта. Неожиданный всплеск в этом году зафиксирован на печатную продукцию: 650 млн рублей россияне потратили на покупку 2,6 млн книг художественной и бизнес-литературы, а также журналов. Одновременно с этим на 19% увеличились затраты на цифровые развлечения. В общей сложности 144 млн рублей привлекли разработчики онлайн-игр, онлайн-кинотеатры и поставщики видеоконтента. При этом спрос на электронику и аксессуары остается стабильным и сохраняется на уровне 1,46 млрд рублей, — комментирует Татьяна Гребёнкина, руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД.