Работяга выиграл миллион рублей в Башкирии

Posted 15 января, 09:10
Published 15 января, 09:10
Modified 15 января, 09:13
Updated 15 января, 09:13
Оператор станков по металлообработке из Башкирии внезапно стал миллионером. Причем, свой статус он поменял прямо на рабочем месте. На момент выигрыша он был на смене на заводе. В свободную минутку житель Башкирии решил сыграть в лотерею. Участнику розыгрыша нужно было угадать шесть чисел из 48. Онлайн-ставка жителя Башкирии сыграла. Его выигрыш в лотерею составил 1 миллион рублей.
— Мужчина более четырех лет выплачивает ипотеку. Ее общая длительность — 30 лет. Выигрыш он планирует потратить на погашение платежей за жилищное кредитование. Эта сумма поможет ему сократить срок выплат примерно на треть, — сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».