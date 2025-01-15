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Posted 15 января, 09:10

Published 15 января, 09:10

Modified 15 января, 09:13

Updated 15 января, 09:13

Работяга выиграл миллион рублей в Башкирии

Работяга выиграл миллион рублей в Башкирии

15 января 2025, 09:10
Фото: 1MI.
Лотерейный билетик оператора металлургического производства оказался счастливым, сообщает в среду, 15 января, пресс-служба «Национальной лотереи».

Оператор станков по металлообработке из Башкирии внезапно стал миллионером. Причем, свой статус он поменял прямо на рабочем месте. На момент выигрыша он был на смене на заводе. В свободную минутку житель Башкирии решил сыграть в лотерею. Участнику розыгрыша нужно было угадать шесть чисел из 48. Онлайн-ставка жителя Башкирии сыграла. Его выигрыш в лотерею составил 1 миллион рублей.

— Мужчина более четырех лет выплачивает ипотеку. Ее общая длительность — 30 лет. Выигрыш он планирует потратить на погашение платежей за жилищное кредитование. Эта сумма поможет ему сократить срок выплат примерно на треть, — сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».
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Напомним, ранее в Башкирии зять сделал свою тёщу миллионершей.

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