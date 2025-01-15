Работяга выиграл миллион рублей в Башкирии

Оператор станков по металлообработке из Башкирии внезапно стал миллионером. Причем, свой статус он поменял прямо на рабочем месте. На момент выигрыша он был на смене на заводе. В свободную минутку житель Башкирии решил сыграть в лотерею. Участнику розыгрыша нужно было угадать шесть чисел из 48. Онлайн-ставка жителя Башкирии сыграла. Его выигрыш в лотерею составил 1 миллион рублей.