Путин может поменять статус города в Башкирии

Во время заседания российского организационного комитета «Победа» в среду, 15 января, прозвучало предложение признать Ишибай городом трудовой доблести. По данным академиков, проводивших исследование, этот город Башкирии давал во времена Великой Отечественной войны 25% всей нефти, поступающей на фронт. Подсчитано, что каждый третий советский танк ездил на горячем из Башкортостана.