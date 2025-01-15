Путин может поменять статус города в Башкирии

Posted 15 января, 12:13
Published 15 января, 12:13
Modified 15 января, 17:46
Updated 15 января, 17:46
Во время заседания российского организационного комитета «Победа» в среду, 15 января, прозвучало предложение признать Ишибай городом трудовой доблести. По данным академиков, проводивших исследование, этот город Башкирии давал во времена Великой Отечественной войны 25% всей нефти, поступающей на фронт. Подсчитано, что каждый третий советский танк ездил на горячем из Башкортостана.
Помимо Ишимбая, на заседании отметили Миасс, Верхнюю Пышму, Подольск, Салехард, Курган. Все предложения прозвучали в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина. Владимир Путин внимательно выслушал предложение по поводу Ишимбая, но никакого решения сразу не принял, продолжив совещание. Между тем намекнул, что предложения о присвоении звания городов трудовой доблести перечисленным населенным пунктам готов поддержать.
UPD 20:00: Кремль опубликовал соответствующий Указ Президента России. Владимир Путин 15 января наделил Ишимбай званием города трудовой доблести. Подробнее о вкладе башкирского города и его жителей в Победу рассказал руководитель региона Радий Хабиров.
— Во время Великой Отечественной войны именно Ишимбай — «второе Баку» — обеспечивал потребности фронта. Здесь добыли 4,5 млн тонн нефти — четверть от всей полученной в СССР в годы войны. Ишимбай стал вторым после Уфы «Городом трудовой доблести» в Башкортостане.