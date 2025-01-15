Несвятая троица оказалась на скамье подсудимых в Башкирии

Posted 15 января, 06:35
Published 15 января, 06:35
Modified 15 января, 07:39
Updated 15 января, 07:39
Как выяснили правоохранительные органы, трое жителей Октябрьского в январе 2024 года похитили неизвестного им мужчину. Жертву отвезли на территорию металлобазы. Похитители сломали мобильник мужчины, чтобы пропавшего точно никто не нашел.
Один из троицы вооружился молотком и другими инструментами и принялся издеваться над похищенным. Похититель избил потерпевшего, а позже отрезал мужчине ухо.
Мучителей обвиняют в похищении человека и умышленном нанесении вреда здоровью, хотя они свою вину не признают. Дело направлено в суд.
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