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Posted 15 января, 06:35

Published 15 января, 06:35

Modified 15 января, 07:39

Updated 15 января, 07:39

В Башкирии похитили и пытали случайного прохожего

Несвятая троица оказалась на скамье подсудимых в Башкирии

15 января 2025, 06:35
Фото: tg/Следственный комитет Башкортостана.

В Башкирии похитили и пытали случайного прохожего

Трое мужчин, похитивших и пытавших неизвестного, предстанут перед судом, сообщили в региональной прокуратуре в среду, 15 января.

Как выяснили правоохранительные органы, трое жителей Октябрьского в январе 2024 года похитили неизвестного им мужчину. Жертву отвезли на территорию металлобазы. Похитители сломали мобильник мужчины, чтобы пропавшего точно никто не нашел.

Один из троицы вооружился молотком и другими инструментами и принялся издеваться над похищенным. Похититель избил потерпевшего, а позже отрезал мужчине ухо.

Мучителей обвиняют в похищении человека и умышленном нанесении вреда здоровью, хотя они свою вину не признают. Дело направлено в суд.

Фото: tg/Следственный комитет Башкортостана
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