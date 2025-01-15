Несвятая троица оказалась на скамье подсудимых в Башкирии

Как выяснили правоохранительные органы, трое жителей Октябрьского в январе 2024 года похитили неизвестного им мужчину. Жертву отвезли на территорию металлобазы. Похитители сломали мобильник мужчины, чтобы пропавшего точно никто не нашел.