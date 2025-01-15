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Posted 15 января, 07:26

Published 15 января, 07:26

Modified 15 января, 07:35

Updated 15 января, 07:35

Искусственный интеллект поможет башкирским больницам

Нейросеть заменила врачей в Башкирии

15 января 2025, 07:26
Фото: tg/Айрат Рахматуллин.

Искусственный интеллект поможет башкирским больницам

До конца года все медучреждения Башкортостана подключат к системе искусственного интеллекта, сообщили в региональном Минздраве в среду, 15 января.

Языковская центральная районная больница стала первым медучреждением в Башкортостане, которую подключили к искусственному интеллекту (ИИ). Нейросеть за пару секунд расшифровала рентген-снимок, дала заключение и отправила всю информацию в архив.

Врачи-рентгенологи отметили, что нейросеть отлично справилась с задачей. А главным преимуществом ИИ стала скорость — если для работы с сотней снимков человеку потребуется около часа, то нейросеть справляется с этой задачей за несколько минут.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин отметил, что в планах до конца 2025 года подключить все медучреждения к платформе «МосМедИИ».

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Ранее Mkset рассказал, что медики Башкирии оказались под прицелом правоохранительных органов.

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