Нейросеть заменила врачей в Башкирии

Posted 15 января, 07:26
Published 15 января, 07:26
Modified 15 января, 07:35
Updated 15 января, 07:35
Языковская центральная районная больница стала первым медучреждением в Башкортостане, которую подключили к искусственному интеллекту (ИИ). Нейросеть за пару секунд расшифровала рентген-снимок, дала заключение и отправила всю информацию в архив.
Врачи-рентгенологи отметили, что нейросеть отлично справилась с задачей. А главным преимуществом ИИ стала скорость — если для работы с сотней снимков человеку потребуется около часа, то нейросеть справляется с этой задачей за несколько минут.
Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин отметил, что в планах до конца 2025 года подключить все медучреждения к платформе «МосМедИИ».