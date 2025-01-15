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Posted 15 января, 06:35

Published 15 января, 06:35

Modified 15 января, 06:37

Updated 15 января, 06:37

Мохнатые вредители: что делать, если дерево в саду погрызли мыши или зайцы?

Мохнатые вредители: что делать, если дерево в саду погрызли мыши или зайцы?

15 января 2025, 06:35
Фото: Изображение Midjourney. Мохнатые вредители: что делать, если дерево в саду погрызли мыши или зайцы?
Садоводы знают: зима — это не только морозы и снег, но и время повышенного риска для плодовых деревьев. Вредители, такие как зайцы и мыши, могут серьезно повредить кору и даже корни растений. Но как понять, что дерево пострадало, и что предпринять, чтобы его спасти?

Зимой зайцы и мыши вынуждены искать пищу вне привычной среды. Зайцы часто повреждают кору молодых яблонь, груш и слив, обгладывая стволы и ветви на высоту до метра. Мелкие грызуны, например, мыши и водяные полевки, работают под снегом, подгрызая кору у основания дерева и корни. Визуально это можно заметить только весной, когда снег растает, что значительно усложняет борьбу с последствиями.

— Каждая рана на коре — это ворота для инфекций и грибковых заболеваний. Без лечения дерево рискует потерять способность к сокодвижению, а значит, может погибнуть, — предупреждают эксперты сайта «Огород».

Почему это опасно

Кора — это защитный слой дерева, который предохраняет его от потери влаги и инфекций. Под корой находится камбий, отвечающий за транспортировку питательных веществ. Повреждение этих слоев может:

  • привести к засухе дерева;
  • спровоцировать замерзание оголенных участков;
  • стать причиной проникновения вредителей и грибков, таких как трутовик.
— Если повреждено более 50% коры, особенно кольцом вокруг ствола, — шанс спасти дерево резко снижается. Поэтому так важно своевременно принимать меры, — уточняет эксперт.
Почему это опасно
Почему это опасно. Фото: Изображение Midjourney

Как лечить поврежденные деревья

Зимние меры

Если повреждения обнаружены зимой, первое, что нужно сделать — защитить оголенные участки. Для этого:

  1. Обработайте раны садовой пастой (например, «РанНет», «Живица», «БлагоСад»).
  2. Обмотайте ствол и ветви пленкой и агроволокном (например, белым лутрасилом), чтобы предотвратить высыхание и морозные трещины.

Эти действия помогут дождаться весны без дополнительных повреждений.

Весенние работы

Когда начнется сокодвижение, можно приступать к основному лечению:

  1. Глиняная болтушка. Этот простой состав — отличная альтернатива дорогим пастам. Полведра глины размочите водой, добавьте коровяк и стимулятор роста («Гетероауксин»). Раны обработайте смесью, предварительно зачистив края.

  2. Отвар липовой коры. Для лечения мелких ран залейте 200 г измельченной коры литром воды, кипятите 40 минут. Готовый отвар используйте для компрессов: смочите ткань, приложите к поврежденным местам, закрепите.

  3. Приживление коры. Если повреждены крупные участки, используйте «заплатки» из коры веток-доноров. Кору фиксируют изолентой и оставляют до конца сезона.

  4. Прививка мостиком. Для серьезных повреждений, особенно кольцевых, подойдет этот метод. Однолетние побеги используют как мостики, вставляя их в надрезы по краям раны.

  5. Кардинальная обрезка. Если повреждения слишком сильные, дерево можно спилить над первой почкой. Новые побеги от корня помогут сформировать здоровое растение.

Как защитить сад от зайцев и грызунов
Как защитить сад от зайцев и грызунов. Фото: Изображение Midjourney

Как защитить сад от зайцев и грызунов

Укрытие деревьев

Обмотайте стволы спанбондом, мешковиной или рубероидом, заглубляя материал в землю на 10-15 см. Хвойный лапник, привязанный иголками вниз, — еще один проверенный способ.

Механические преграды

Установите вокруг деревьев сетки высотой 1 м, вкопав их в землю. Можно также использовать пластиковые бутылки, разрезав их вдоль и закрепив на стволах.

Запахи и отпугиватели

Используйте креолин, карболку или нафталин, чтобы пропитать опилки и разложить их у деревьев. Грызунам не нравится запах чернокорня и кинзы — такие растения можно выращивать рядом с плодовыми деревьями.

Ядовитые приманки

Препараты вроде «Грызунита» эффективно справляются с вредителями, но требуют осторожного применения. Всегда защищайте руки и следите, чтобы яды были недоступны для домашних животных.

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#Ольга Харина#Все материалы авторов#Вредители#Заяц#КЦ#Дом и сад#Борьба с вредителями
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