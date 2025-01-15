Мохнатые вредители: что делать, если дерево в саду погрызли мыши или зайцы?

Садоводы знают: зима — это не только морозы и снег, но и время повышенного риска для плодовых деревьев. Вредители, такие как зайцы и мыши, могут серьезно повредить кору и даже корни растений. Но как понять, что дерево пострадало, и что предпринять, чтобы его спасти?

Зимой зайцы и мыши вынуждены искать пищу вне привычной среды. Зайцы часто повреждают кору молодых яблонь, груш и слив, обгладывая стволы и ветви на высоту до метра. Мелкие грызуны, например, мыши и водяные полевки, работают под снегом, подгрызая кору у основания дерева и корни. Визуально это можно заметить только весной, когда снег растает, что значительно усложняет борьбу с последствиями. — Каждая рана на коре — это ворота для инфекций и грибковых заболеваний. Без лечения дерево рискует потерять способность к сокодвижению, а значит, может погибнуть, — предупреждают эксперты сайта «Огород». Почему это опасно Кора — это защитный слой дерева, который предохраняет его от потери влаги и инфекций. Под корой находится камбий, отвечающий за транспортировку питательных веществ. Повреждение этих слоев может: привести к засухе дерева;

спровоцировать замерзание оголенных участков;

стать причиной проникновения вредителей и грибков, таких как трутовик. — Если повреждено более 50% коры, особенно кольцом вокруг ствола, — шанс спасти дерево резко снижается. Поэтому так важно своевременно принимать меры, — уточняет эксперт. Почему это опасно . Фото: Изображение Midjourney Как лечить поврежденные деревья Зимние меры Если повреждения обнаружены зимой, первое, что нужно сделать — защитить оголенные участки. Для этого: Обработайте раны садовой пастой (например, «РанНет», «Живица», «БлагоСад»). Обмотайте ствол и ветви пленкой и агроволокном (например, белым лутрасилом), чтобы предотвратить высыхание и морозные трещины. Эти действия помогут дождаться весны без дополнительных повреждений. Весенние работы Когда начнется сокодвижение, можно приступать к основному лечению: Глиняная болтушка. Этот простой состав — отличная альтернатива дорогим пастам. Полведра глины размочите водой, добавьте коровяк и стимулятор роста («Гетероауксин»). Раны обработайте смесью, предварительно зачистив края. Отвар липовой коры. Для лечения мелких ран залейте 200 г измельченной коры литром воды, кипятите 40 минут. Готовый отвар используйте для компрессов: смочите ткань, приложите к поврежденным местам, закрепите. Приживление коры. Если повреждены крупные участки, используйте «заплатки» из коры веток-доноров. Кору фиксируют изолентой и оставляют до конца сезона. Прививка мостиком. Для серьезных повреждений, особенно кольцевых, подойдет этот метод. Однолетние побеги используют как мостики, вставляя их в надрезы по краям раны. Кардинальная обрезка. Если повреждения слишком сильные, дерево можно спилить над первой почкой. Новые побеги от корня помогут сформировать здоровое растение. Как защитить сад от зайцев и грызунов . Фото: Изображение Midjourney Как защитить сад от зайцев и грызунов Укрытие деревьев Обмотайте стволы спанбондом, мешковиной или рубероидом, заглубляя материал в землю на 10-15 см. Хвойный лапник, привязанный иголками вниз, — еще один проверенный способ. Механические преграды Установите вокруг деревьев сетки высотой 1 м, вкопав их в землю. Можно также использовать пластиковые бутылки, разрезав их вдоль и закрепив на стволах. Запахи и отпугиватели Используйте креолин, карболку или нафталин, чтобы пропитать опилки и разложить их у деревьев. Грызунам не нравится запах чернокорня и кинзы — такие растения можно выращивать рядом с плодовыми деревьями. Ядовитые приманки Препараты вроде «Грызунита» эффективно справляются с вредителями, но требуют осторожного применения. Всегда защищайте руки и следите, чтобы яды были недоступны для домашних животных. Ранее эксперты рассказали, почему мыши выбирают ваш дом для зимовки и как защититься от незваных гостей. Это заяц! Как отпугнуть пушистого со своего участка зимой? Узнать подробнее Читайте также: Все клопы мертвы за 5 часов: эксперимент с двумя средствами от вредителей Конец тараканьего нашествия: 5 средств, которые сметают вредителей в один миг Как стакан молока и гипс навсегда избавят хозяйство от грызунов на всю зиму