Мохнатые вредители: что делать, если дерево в саду погрызли мыши или зайцы?

Posted 15 января, 06:35
Published 15 января, 06:35
Modified 15 января, 06:37
Updated 15 января, 06:37
Зимой зайцы и мыши вынуждены искать пищу вне привычной среды. Зайцы часто повреждают кору молодых яблонь, груш и слив, обгладывая стволы и ветви на высоту до метра. Мелкие грызуны, например, мыши и водяные полевки, работают под снегом, подгрызая кору у основания дерева и корни. Визуально это можно заметить только весной, когда снег растает, что значительно усложняет борьбу с последствиями.
— Каждая рана на коре — это ворота для инфекций и грибковых заболеваний. Без лечения дерево рискует потерять способность к сокодвижению, а значит, может погибнуть, — предупреждают эксперты сайта «Огород».
Кора — это защитный слой дерева, который предохраняет его от потери влаги и инфекций. Под корой находится камбий, отвечающий за транспортировку питательных веществ. Повреждение этих слоев может:
— Если повреждено более 50% коры, особенно кольцом вокруг ствола, — шанс спасти дерево резко снижается. Поэтому так важно своевременно принимать меры, — уточняет эксперт.
Если повреждения обнаружены зимой, первое, что нужно сделать — защитить оголенные участки. Для этого:
Эти действия помогут дождаться весны без дополнительных повреждений.
Когда начнется сокодвижение, можно приступать к основному лечению:
Глиняная болтушка. Этот простой состав — отличная альтернатива дорогим пастам. Полведра глины размочите водой, добавьте коровяк и стимулятор роста («Гетероауксин»). Раны обработайте смесью, предварительно зачистив края.
Отвар липовой коры. Для лечения мелких ран залейте 200 г измельченной коры литром воды, кипятите 40 минут. Готовый отвар используйте для компрессов: смочите ткань, приложите к поврежденным местам, закрепите.
Приживление коры. Если повреждены крупные участки, используйте «заплатки» из коры веток-доноров. Кору фиксируют изолентой и оставляют до конца сезона.
Прививка мостиком. Для серьезных повреждений, особенно кольцевых, подойдет этот метод. Однолетние побеги используют как мостики, вставляя их в надрезы по краям раны.
Кардинальная обрезка. Если повреждения слишком сильные, дерево можно спилить над первой почкой. Новые побеги от корня помогут сформировать здоровое растение.
Обмотайте стволы спанбондом, мешковиной или рубероидом, заглубляя материал в землю на 10-15 см. Хвойный лапник, привязанный иголками вниз, — еще один проверенный способ.
Установите вокруг деревьев сетки высотой 1 м, вкопав их в землю. Можно также использовать пластиковые бутылки, разрезав их вдоль и закрепив на стволах.
Используйте креолин, карболку или нафталин, чтобы пропитать опилки и разложить их у деревьев. Грызунам не нравится запах чернокорня и кинзы — такие растения можно выращивать рядом с плодовыми деревьями.
Препараты вроде «Грызунита» эффективно справляются с вредителями, но требуют осторожного применения. Всегда защищайте руки и следите, чтобы яды были недоступны для домашних животных.
Ранее эксперты рассказали, почему мыши выбирают ваш дом для зимовки и как защититься от незваных гостей.